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Почему некоторые товары нельзя купить в Эстонии онлайн? «Надеемся, что сможем порадовать клиентов уже в этом году»

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Люксовые бренды косметики. Фото иллюстративное.
Люксовые бренды косметики. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Некоторые местные любительницы декоративной косметики и товаров для ухода за кожей недоумевают: неужели купить продукты Dior и Chanel можно только в физическом магазине, а онлайн - нет? Попробуем разобраться.

В Эстонии представлено множество онлайн-магазинов косметики и с некоторых международных сайтов тоже можно заказать к нам товары с многих уголков Европы. Казалось бы, найти нужный продукт - не проблема. Но когда начинаешь прочесывать сайты в поисках заветного тонального крема, помады, пудры или чего-то еще, оказывается, что косметические товары брендов Dior и Chanel найти онлайн практически невозможно.

В тематических группах в соцсетях то и дело появляются вопросы: неужели товары этих брендов в Эстонии можно купить только в физических магазинах? Этим же вопросом задаются и многие подружки, встречаясь за чашечкой кофе, или коллеги на работе.

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