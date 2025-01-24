Почему некоторые товары нельзя купить в Эстонии онлайн? «Надеемся, что сможем порадовать клиентов уже в этом году»

В Эстонии представлено множество онлайн-магазинов косметики и с некоторых международных сайтов тоже можно заказать к нам товары с многих уголков Европы. Казалось бы, найти нужный продукт - не проблема. Но когда начинаешь прочесывать сайты в поисках заветного тонального крема, помады, пудры или чего-то еще, оказывается, что косметические товары брендов Dior и Chanel найти онлайн практически невозможно.