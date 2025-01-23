Мужчина проехал почти 32 километра, державшись за тросы скоростного поезда

Мужчина ехал на скоростном поезде Intercity Express из Мюнхена в Любек и решил сделать короткий перерыв на перекур на станции в Ингольштадте, сообщает Би-би-си. Однако перекур затянулся, двери поезда закрылись, и мужчина остался на станции.

Растерянный пассажир принял неожиданное решение - он запрыгнул на соединительную платформу между вагонами, описывает The Guardian.

Поезд продолжил движение со скоростью 280 км/ч, пока мужчина отчаянно держался за троссы. Путешествие в таком положении длилось около 32 километров, пока очевидцы не заметили ситуацию и не сообщили об этом персоналу поезда.

Машинист остановил поезд на станции Киндинг в Верхней Баварии.

«Полицейский, находившийся в поезде, нашел 40-летнего пассажира и помог ему безопасно вернуться на место», - прокомментировал происшествие представитель полиции.

Чудесным образом мужчина не пострадал. После выхода из поезда его передали властям Нюрнберга. Выяснилось, что мужчина рисковал жизнью из-за того, что оставил багаж в поезде и боялся, что потеряет его, если не успеет вернуться.

Теперь ему грозит обвинение в нарушении движения поездов. Кроме того, будет проведено расследование, покупал ли мужчина билет на поезд.

Власти предупреждают, что подобные действия крайне опасны: «Мы настоятельно призываем всех воздерживаться от такого безответственного поведения, которое может привести к трагическим последствиям».