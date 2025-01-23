ПРЯЧЕТСЯ? Эстонский барабанщик, который подвел Сильвию Ильвес при ремонте дома, водит за нос и судебного исполнителя

Из расписания заседаний Харьюского уездного суда следует, что известного барабанщика Марко Атсо, оказавшегося в центре внимания на прошлой неделе в связи с ремонтом дома Сильвии Ильвес. Судебный исполнитель требует обязать предоставить Атсо его имущество.
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Изначально пресс-секретарь суда сообщил, что должник получил повестку в суд и должен явиться на заседание, но спустя несколько минут поступила новая информация - Атсо повестку не получил. «В связи с этим судебный исполнитель попросил отложить заседание, так как ему также не удалось установить местонахождение должника», - уточнил он.