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ПРЯЧЕТСЯ? Эстонский барабанщик, который подвел Сильвию Ильвес при ремонте дома, водит за нос и судебного исполнителя

Перевод: Влада Лаевалинд
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Барабанщик Марко Атсо.
Барабанщик Марко Атсо. Фото: Erik Prozes / Elu24 kollaaž

Из расписания заседаний Харьюского уездного суда следует, что известного барабанщика Марко Атсо, оказавшегося в центре внимания на прошлой неделе в связи с ремонтом дома Сильвии Ильвес. Судебный исполнитель требует обязать предоставить Атсо его имущество.

Изначально пресс-секретарь суда сообщил, что должник получил повестку в суд и должен явиться на заседание, но спустя несколько минут поступила новая информация - Атсо повестку не получил. «В связи с этим судебный исполнитель попросил отложить заседание, так как ему также не удалось установить местонахождение должника», - уточнил он.

Суд удовлетворил ходатайство судебного исполнителя Ристо Сеппа, и заседание, на котором Марко Атсо должны были обязать представить список имущества и заверить его под присягой, было отложено.

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