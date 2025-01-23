ПРЯЧЕТСЯ? Эстонский барабанщик, который подвел Сильвию Ильвес при ремонте дома, водит за нос и судебного исполнителя

Изначально пресс-секретарь суда сообщил, что должник получил повестку в суд и должен явиться на заседание, но спустя несколько минут поступила новая информация - Атсо повестку не получил. «В связи с этим судебный исполнитель попросил отложить заседание, так как ему также не удалось установить местонахождение должника», - уточнил он.