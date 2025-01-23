Стали известны номинанты на премию «Оскар»​

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов на премию «Оскар-2025». Лидером по количеству номинаций в этом году стал фильм «Эмилия Перес». 32-летний актер Юра Борисов, который ранее был номинирован на «Золотой глобус», получил номинацию и на «Оскар». Он стал первым российским актером, которого номинировали на «Оскар».