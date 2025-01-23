Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов на премию «Оскар-2025». Лидером по количеству номинаций в этом году стал фильм «Эмилия Перес». 32-летний актер Юра Борисов, который ранее был номинирован на «Золотой глобус», получил номинацию и на «Оскар». Он стал первым российским актером, которого номинировали на «Оскар».
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Всего фильм «Анора», в котором сыграл Борисов, получил шесть номинаций. Церемония пройдет 3 марта в Лос-Анджелесе.
Список номинантов на премию «Оскар»
Лучший фильм
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Эмилия Перес»
- «Я все еще здесь»
- «Мальчишки из „Никеля“»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди - «Бруталист»
- Тимоти Шаламе - «Боб Дилан: Никому не известный»
- Колман Доминго - «Синг-Синг»
- Рэйф Файнс - «Конклав»
- Себастиан Стэн - «Ученик: Восхождение Трампа»
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Карла Гаскон - «Эмилия Перес»
- Майки Мэдисон - «Анора»
- Деми Мур - «Субстанция»
- Фернанда Торрес - «Я все еще здесь»
Лучший режиссер
- Шон Бейкер - «Анора»
- Брэйди Корбе - «Бруталист»
- Джеймс Мэнголд - «Боб Дилан: Никому не известный»
- Жак Одиар - «Эмилия Перес»
- Корали Фаржа - «Субстанция»
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов - «Анора»
- Киран Калкин - «Настоящая боль»
- Эдвард Нортон - «Никому не известный»
- Гай Пирс - «Бруталист»
- Джереми Стронг - «Ученик»
- Дензел Вашингтон - «Гладиатор 2»
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро - «Боб Дилан: Никому не известный»
- Ариана Гранде - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Фелисити Джонс - «Бруталист»
- Изабелла Росселлини - «Конклав»
- Зои Салдана - «Эмилия Перес»
Лучший оригинальный сценарий
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Настоящая боль»
- «5 сентября»
- «Субстанция»
Лучший адаптированный сценарий
- «Никому не известный»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Мальчишки из "Никеля"»
- «Синг-Синг»
Лучший короткометражный фильм
- «Залог»
- «Ануя»
- «Я не робот»
- «Последний рейнджер»
- «Человек, который не мог молчать»
Лучшая оригинальная песня
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший саундтрек
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший монтаж
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший дизайн костюмов
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Гладиатор 2»
- «Носферату»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший грим и прически
- «Другой человек»
- «Эмилия Перес»
- «Носферату»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Я все еще здесь» - Бразилия
- «Девушка с иглой» - Дания
- «Эмилия Перес» - Франция
- «Семя священного инжира» - Германия
- «Поток» - Латвия
Лучший документальный фильм
- «Дневники черного ящика»
- «Нет другой земли»
- «Фарфоровая война»
- «Саундтрек к государственному перевороту»
- «Сахарный тростник»
Лучший документальный короткометражный фильм
- Death By Numbers
- I Am Ready, Warden
- Incident
- Instruments of a Beating Heart
- The Only Girl in the Orchestra
Лучшая операторская работа
- «Бруталист»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Эмилия Перес»
- «Мария»
- «Носферату»
Лучший художник-постановщик
- «Бруталист»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Носферату»
- «Конклав»
- «Дюна: Часть вторая»
Лучший звук
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший мультфильм
- «Поток»
- «Головоломка 2»
- «Мемуары улитки»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- «Дикий робот»
Лучший короткометражный мультфильм
- «Красивые мужчины»
- «В тени Кипариса»
- «Волшебные конфеты»
- «Путешествие к чуду»
- «Фу!»
В этом году объявление номинантов на премию было отложено несколько раз на фоне пожаров в Калифорнии, которые уничтожили дома многих звезд.