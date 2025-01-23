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Стали известны номинанты на премию «Оскар»​

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Премия "Оскар". Фото иллюстративное.
Премия "Оскар". Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов на премию «Оскар-2025». Лидером по количеству номинаций в этом году стал фильм «Эмилия Перес». 32-летний актер Юра Борисов, который ранее был номинирован на «Золотой глобус», получил номинацию и на «Оскар». Он стал первым российским актером, которого номинировали на «Оскар».

Всего фильм «Анора», в котором сыграл Борисов, получил шесть номинаций. Церемония пройдет 3 марта в Лос-Анджелесе.

Список номинантов на премию «Оскар»

Лучший фильм

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Эмилия Перес»
  • «Я все еще здесь»
  • «Мальчишки из „Никеля“»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди - «Бруталист»
  • Тимоти Шаламе - «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Колман Доминго - «Синг-Синг»
  • Рэйф Файнс - «Конклав»
  • Себастиан Стэн - «Ученик: Восхождение Трампа»

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Карла Гаскон - «Эмилия Перес»
  • Майки Мэдисон - «Анора»
  • Деми Мур - «Субстанция»
  • Фернанда Торрес - «Я все еще здесь»

Лучший режиссер

  • Шон Бейкер - «Анора»
  • Брэйди Корбе - «Бруталист»
  • Джеймс Мэнголд - «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Жак Одиар - «Эмилия Перес»
  • Корали Фаржа - «Субстанция»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов - «Анора»
  • Киран Калкин - «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон - «Никому не известный»
  • Гай Пирс - «Бруталист»
  • Джереми Стронг - «Ученик»
  • Дензел Вашингтон - «Гладиатор 2»

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро - «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Ариана Гранде - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Фелисити Джонс - «Бруталист»
  • Изабелла Росселлини - «Конклав»
  • Зои Салдана - «Эмилия Перес»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Настоящая боль»
  • «5 сентября»
  • «Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мальчишки из "Никеля"»
  • «Синг-Синг»

Лучший короткометражный фильм

  • «Залог»
  • «Ануя»
  • «Я не робот»
  • «Последний рейнджер»
  • «Человек, который не мог молчать»

Лучшая оригинальная песня

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший саундтрек

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший монтаж

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший дизайн костюмов

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Гладиатор 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший грим и прически

  • «Другой человек»
  • «Эмилия Перес»
  • «Носферату»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Я все еще здесь» - Бразилия
  • «Девушка с иглой» - Дания
  • «Эмилия Перес» - Франция
  • «Семя священного инжира» - Германия
  • «Поток» - Латвия

Лучший документальный фильм

  • «Дневники черного ящика»
  • «Нет другой земли»
  • «Фарфоровая война»
  • «Саундтрек к государственному перевороту»
  • «Сахарный тростник»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Death By Numbers
  • I Am Ready, Warden
  • Incident
  • Instruments of a Beating Heart
  • The Only Girl in the Orchestra

Лучшая операторская работа

  • «Бруталист»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мария»
  • «Носферату»

Лучший художник-постановщик

  • «Бруталист»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Носферату»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть вторая»

Лучший звук

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший мультфильм

  • «Поток»
  • «Головоломка 2»
  • «Мемуары улитки»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»

Лучший короткометражный мультфильм

  • «Красивые мужчины»
  • «В тени Кипариса»
  • «Волшебные конфеты»
  • «Путешествие к чуду»
  • «Фу!»

В этом году объявление номинантов на премию было отложено несколько раз на фоне пожаров в Калифорнии, которые уничтожили дома многих звезд.

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