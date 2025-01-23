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ФОТО Эстонская модель нижнего белья получила от своего бойфренда-миллиардера милый сюрприз: «Просто так. Просто из любви»

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Фото статьи
Фото: Erakogu

Недавно отметившая день рождения своего бойфренда-миллиардера Зевса модель Ребека Высу сама получила приятный сюрприз после вечеринки. «Просто так. Просто из любви», - рассказывает Ребека редакции о том, как ее любимый заботится о ней.

Модель Ребека Высу, которая кроме всего прочего имеет степень магистра, и ее бойфренд Зевс (настоящее имя Илан Тобиана) похожи на голубков, глядя на которых невозможно не позавидовать. ​

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