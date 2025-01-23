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«Приходите нюхать ковры!» Администратор социальных сетей Viking Line не остается в долгу перед интернет-троллями

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Eduard Iganus

В социальных сетях привлекает внимание комментарий под постом Viking Line, в котором паром компании назвали «судном для рабов». Однако компания не позволила негативному комментарию омрачить их репутацию и ответила особенно остроумно.

17 января Viking Line Eesti опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила, что с 18 января паром Gabriella заменит Viking XPRS на линии Таллинн - Хельсинки, пока последний находится в доке. В посте также указано, что обновленный Viking XPRS вернется на линию 7 февраля из Хельсинки.

Под этим постом появился негативный комментарий, критикующий компанию. «И паром Gabriella, и XPRS должны пройти капитальный ремонт или вообще быть списаны. Понюхайте ковры в общественных местах, там так дурно пахнет нейлоновыми носками дальнобойщиков. Ужас! Прямо тошнит. А еще туалеты и кровати в каютах сильно изношены и т.д. На XPRS добавьте дополнительные места, потому что каждую неделю все места заняты, а эстонские крысы-работяги не могут присесть. Это полностью как судно для рабов!»

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