«Приходите нюхать ковры!» Администратор социальных сетей Viking Line не остается в долгу перед интернет-троллями

17 января Viking Line Eesti опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила, что с 18 января паром Gabriella заменит Viking XPRS на линии Таллинн - Хельсинки, пока последний находится в доке. В посте также указано, что обновленный Viking XPRS вернется на линию 7 февраля из Хельсинки.

Под этим постом появился негативный комментарий, критикующий компанию. «И паром Gabriella, и XPRS должны пройти капитальный ремонт или вообще быть списаны. Понюхайте ковры в общественных местах, там так дурно пахнет нейлоновыми носками дальнобойщиков. Ужас! Прямо тошнит. А еще туалеты и кровати в каютах сильно изношены и т.д. На XPRS добавьте дополнительные места, потому что каждую неделю все места заняты, а эстонские крысы-работяги не могут присесть. Это полностью как судно для рабов!»