В социальных сетях привлекает внимание комментарий под постом Viking Line, в котором паром компании назвали «судном для рабов». Однако компания не позволила негативному комментарию омрачить их репутацию и ответила особенно остроумно.
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«Приходите нюхать ковры!» Администратор социальных сетей Viking Line не остается в долгу перед интернет-троллями
17 января Viking Line Eesti опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила, что с 18 января паром Gabriella заменит Viking XPRS на линии Таллинн - Хельсинки, пока последний находится в доке. В посте также указано, что обновленный Viking XPRS вернется на линию 7 февраля из Хельсинки.