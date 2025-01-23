ФОТО Цена рождественской елки в Rimi вызвала ажиотаж: «Какова же тогда себестоимость?»

«Ну что ж, если вы из тех, кто готовится заранее, то можете купить себе почти бесплатно рождественскую елку в Rimi, - пишет автор поста. - Возникает вопрос: во сколько на самом деле она обходится магазину, если они могут позволить себе так снизить цену?»