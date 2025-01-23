В Facebook-группе вызвало ажиотаж фото, сделанное в в магазине Ülemiste Rimi. На снимке двухметровая рождественская елка, обычная цена которой 149,00 евро, но сейчас, в середине января, ее продают уже за 14,99 евро. Директор по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон прокомментировала ситуацию.
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ФОТО ⟩ Цена рождественской елки в Rimi вызвала ажиотаж: «Какова же тогда себестоимость?»
«Ну что ж, если вы из тех, кто готовится заранее, то можете купить себе почти бесплатно рождественскую елку в Rimi, - пишет автор поста. - Возникает вопрос: во сколько на самом деле она обходится магазину, если они могут позволить себе так снизить цену?»