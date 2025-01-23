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ФОТО Цена рождественской елки в Rimi вызвала ажиотаж: «Какова же тогда себестоимость?»

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Рождественская елка. Снимок иллюстративный.
Рождественская елка. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В Facebook-группе вызвало ажиотаж фото, сделанное в в магазине Ülemiste Rimi. На снимке двухметровая рождественская елка, обычная цена которой 149,00 евро, но сейчас, в середине января, ее продают уже за 14,99 евро. Директор по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон прокомментировала ситуацию.

«Ну что ж, если вы из тех, кто готовится заранее, то можете купить себе почти бесплатно рождественскую елку в Rimi, - пишет автор поста. - Возникает вопрос: во сколько на самом деле она обходится магазину, если они могут позволить себе так снизить цену?»

В разговоре с редакцией автор также добавил, что был чрезвычайно удивлен, увидев это предложение. «Я знаю, что после Хэллоуина, летнего/зимнего сезона или Рождества магазины снижают цены, чтобы распродать оставшиеся запасы и закупить новые товары. Но снизить цену со 149 евро до 14,90 евро... Возникает вопрос: какова же тогда себестоимость этих елок?»

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