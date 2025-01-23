ВИДЕО Рэпер Потап - теперь Slavic Balagan: станцевал с Илоном Маском и отправился в баню с Карлом III после инаугурации Трампа

Slavic Balagan - это творческое альтер-эго популярного украинского рэпера Потапа (Алексей Потапенко), некогда покорившего СНГ в дуэте с Настей Каменских. Теперь шоумен позиционирует себя как представителя стран Восточной Европы, а не Украины.

В клипе, кадры которого сгенерированы искусственным интеллектом, Потап собрал мировых лидеров и других лиц, что в последнее время продвигали в сети громкие заявления.

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Ким Чен Ын, Карл III, Марк Цукерберг, Илон Маск - все они, по «сюжету» клипа Потапа, собрались на вечеринку в честь инаугурации нового президента США.

В клипе артист обсуждал насущные вопросы с лидерами стран прямо в бане, а также парил нового президента США. Фото: Кадр из клипа Trumpumpum

Так, посреди толпы, в танце закружились лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и глава корпорации Meta Марк Цукерберг, Илон Маск в клипе играл на аккордеоне и чинил автомобиль. Ролик завершается тем, что Трамп идет на рассвете в Белый дом, а вдоль дороги стоят жители США с флагами.

«Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры позволили бы себе расслабиться и отпраздновать инаугурацию Трампа так, словно это самый горячий славянский фестиваль?» - подписал клип украинский рэпер Потап.