Украинский рэпер Потап недавно объявил о начале нового проекта Slaviс Balagan. Накануне инаугурации Дональда Трампа рэпер опубликовал клип с песней Trumpumpum.
ВИДЕО ⟩ Рэпер Потап - теперь Slavic Balagan: станцевал с Илоном Маском и отправился в баню с Карлом III после инаугурации Трампа
Slavic Balagan - это творческое альтер-эго популярного украинского рэпера Потапа (Алексей Потапенко), некогда покорившего СНГ в дуэте с Настей Каменских. Теперь шоумен позиционирует себя как представителя стран Восточной Европы, а не Украины.
В клипе, кадры которого сгенерированы искусственным интеллектом, Потап собрал мировых лидеров и других лиц, что в последнее время продвигали в сети громкие заявления.
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Ким Чен Ын, Карл III, Марк Цукерберг, Илон Маск - все они, по «сюжету» клипа Потапа, собрались на вечеринку в честь инаугурации нового президента США.
Так, посреди толпы, в танце закружились лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и глава корпорации Meta Марк Цукерберг, Илон Маск в клипе играл на аккордеоне и чинил автомобиль. Ролик завершается тем, что Трамп идет на рассвете в Белый дом, а вдоль дороги стоят жители США с флагами.
«Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры позволили бы себе расслабиться и отпраздновать инаугурацию Трампа так, словно это самый горячий славянский фестиваль?» - подписал клип украинский рэпер Потап.