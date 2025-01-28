Искусственный интеллект плотно вошел в нашу жизнь. Если раньше мы использовали его для поиска необходимой информации, то сейчас некоторые ученики выполняют с ним домашние задания. Мы обратились к учителям из Эстонии, которые рассказали, как относятся к такому помощнику.
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Учителя из Эстонии рассказали, как распознают работу ИИ в домашних заданиях: «Это смешно!»
Учитель эстонского языка Алексей Кузьмин отметил, что к искусственному интеллекту (ИИ - прим. ред.) относится нормально и при необходимости им пользуется: «Это очень хороший помощник в составлении тестов и проверке заданий, а также с ИИ ты экономишь много времени».