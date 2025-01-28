Учителя из Эстонии рассказали, как распознают работу ИИ в домашних заданиях: «Это смешно!»

Учитель эстонского языка Алексей Кузьмин отметил, что к искусственному интеллекту (ИИ - прим. ред. ) относится нормально и при необходимости им пользуется: «Это очень хороший помощник в составлении тестов и проверке заданий, а также с ИИ ты экономишь много времени».

На вопрос, замечал ли Алексей, что его ученики используют ИИ для выполнения домашних заданий, учитель отвечает положительно. «Это сразу понятно в таких ситуациях, когда, например, на уроке ученик не может самостоятельно составить нужное предложение или выразить свою точку зрения на изучаемом языке, а домашнее задание выполнено на отлично. Причем слова в своей работе он использует те, которые мы еще не проходили, и объяснить или перевести их ученик не может», - объясняет учитель эстонского языка.