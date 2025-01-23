ФОТО Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления

69-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления на фоне его борьбы с деменцией. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма «Крепкий орешек» сопровождал водитель, когда Уиллис отправился в Студио-Сити, через несколько дней после того, как поблагодарил пожарных за их усилия в борьбе с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

Брюс, который борется с лобно-височной деменцией и афазией, расстройством общения, занял пассажирское кресло, когда ехал по району Сан-Фернандо-Вэлли.

Bruce Willis Spotted Out In LA After Thanking First Responders During Southern California Wildfires https://t.co/IWvic7OFwI pic.twitter.com/6YTU6oyXc3 — Voice Of Anambra West (@Olubanasa) January 23, 2025

Уже более двух лет звезда «Пятого элемента» и «Крепкого орешка» борется с неизлечимым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что у него лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает актера и старается проводить как можно больше времени вместе.

К Эмме, Брюсу и двум их детям, Мейбл и Эвелин, часто присоединяется бывшая жена актера Деми Мур и трое дочерей от их союза - Таллула, Румер и Скаут. У Брюса Уиллиса уже даже родилась внучка Луэтта, а ее мама Румер недавно разошлась со своим бойфрендом.