День принесет неожиданные события и порадует удачными совпадениями. Могут сложиться благоприятные обстоятельства для осуществления давних планов, реализации идей, которые прежде казались то ли слишком смелыми, то ли просто далекими от реальности.
ГОРОСКОП НА 24 ЯНВАРЯ ⟩ Скорпионов ждут трудности, у Раков плодотворный день
Многие поверят в свои силы и возьмутся за то, к чему прежде не решались приступить. Легко будет ладить с окружающими, находить общий язык даже с теми, с кем прежде было много споров. Очень разные люди обнаружат, что у них много общего, почувствуют взаимную симпатию.
Овен
Пришло время взяться за важное и серьезное дело. Вы быстро добьетесь в нем первых успехов, поймете, как двигаться дальше. Отличные советы дадут люди, чей опыт уже не раз был вам полезен. День будет благоприятным для общения. Вы можете найти и новых союзников, и настоящих друзей. Не исключено и начало романтических отношений. Вероятны денежные поступления. Вам могут вернуть давние долги, заплатить за работу, проделанную раньше. Возможны и предложения о сотрудничестве, сулящие скорую прибыль.
Телец
У вас появятся отличные идеи. Возможность для их реализации появится в ближайшее время, а пока можно сосредоточиться на поиске союзников. Рядом есть люди, помощь которых очень пригодится, и легко будет договориться с ними о совместных действиях. О своих планах вы расскажете так, что каждый захочет принять участие в их реализации. День хорошо подойдет для покупок. Если вы давно планировали приобрести какую-то полезную вещь, но не могли определиться с выбором, сегодня это наверняка получится. Не исключены и подарки.
Близнецы
Уже в первой половине дня вы поймете, что готовы взяться за дело, которое прежде казалось очень сложным, почти невыполнимым. Нетрудно будет найти союзников; вас поддержат даже те, от кого вы не ожидали ничего подобного. Хорошо пройдут встречи с потенциальными работодателями, будущими деловыми партнерами. Во второй половине дня эмоциональный фон может стать более напряженным, а настроение – испортиться. Но вам удастся быстро восстановить душевное равновесие. Поможет в этом любимое дело или встреча с человеком, который вам особенно дорог.
Рак
Этот удачный день вы проведете очень плодотворно. Справитесь с делами, которые прежде казались сложными, успешно завершите то, чему отдали много сил, и останетесь довольны собой. Хорошо пройдут деловые переговоры. Некоторые Раки получат заманчивые предложения о работе, согласятся на них и не пожалеют об этом. Могут огорчить мелкие разногласия с близкими, споры. Чаще всего они будут связаны с недопониманием. Вскоре все прояснится, отношения вновь станут теплыми и гармоничными. Вечер порадует романтическим сюрпризом.
Лев
Сосредоточьтесь на решении сложных задач. Сегодня вы можете справиться с тем, что долго не получалось ни у вас, ни у окружающих. Будет шанс разобраться в неоднозначной ситуации, докопаться до истины, найти ответы на вопросы, которые всех ставили в тупик. Это будет непросто и потребует усилий, но вы справитесь. День хорошо подойдет для поездок, и неважно, планировали ли вы их заранее или приняли решение отправиться в дорогу в последнюю минуту. Порадуют и встречи с друзьями. Можно принимать гостей: все отлично проведут время.
Дева
День будет насыщенным. Успеть нужно многое, причем вам предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами. Хотя обстоятельства не всегда будут складываться благоприятно, вы сохраните и спокойствие, и уверенность в победе, обязательно добьетесь своих целей. В этом могут помочь новые знакомые, с которыми вы вскоре подружитесь. Во второй половине дня могут возникнуть какие-то домашние проблемы, требующие немедленного решения. Не исключено, что потребуются небольшие, но срочные расходы. В остальном же день сложится очень удачно.
Весы
Сегодня вам будет особенно легко ладить с людьми, находить с ними общий язык. Удастся раньше других получить полезную информацию, догадаться о том, что от вас почему-то скрывали. Возможно, вы поймете, почему в последнее время отношения с кем-то из знакомых складывались напряженно. Многие недоразумения прояснятся, взаимные обиды будут забыты. Важные вопросы сегодня стоит обсуждать в неформальной обстановке: так будет гораздо проще найти решение, которое понравится всем. Люди, с которыми вы прежде с трудом ладили, неожиданно окажутся симпатичными и приятными в общении.
Скорпион
День будет беспокойным: придется заниматься несколькими делами сразу, помогать тем, кто оказался в сложном положении, исправлять чужие ошибки. Кто-то другой в такой ситуации наверняка растерялся бы, а вы отлично со всем справитесь. В середине дня могут появиться новые планы, на осуществлении которых вы сосредоточитесь в ближайшие дни. Возможны какие-то необычные происшествия, странные и неожиданные события. Они натолкнут вас на интересные мысли, помогут по-новому взглянуть на привычные вещи, подскажут, куда двигаться дальше.
Стрелец
День будет насыщенным и довольно утомительным. Дел, требующих внимания, окажется куда больше, чем вы ожидали, и не сразу станет ясно, за что браться в первую очередь. Непросто будут складываться отношения с окружающими. Едва ли удастся избежать напряженных моментов, но серьезных конфликтов вы не допустите. Захочется внести разнообразие в привычную жизнь, попробовать что-то новое. Звезды едва ли будут иметь что-то против. Однако важно избегать неоправданного риска, не ставить на карту слишком многое.
Козерог
День отлично подойдет для обсуждения рабочих вопросов, начала сотрудничества. Не отказывайтесь от предложенной помощи, даже если уверены, что можете справиться со всем самостоятельно. Во-первых, поддержка все же не будет лишней, во-вторых, с общего дела может начаться долгое плодотворное сотрудничество. Могут удачно решиться финансовые вопросы. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Покупки лучше делать во второй половине дня. Именно в это время будет проще сделать правильный выбор.
Водолей
День сложится удачно. Он обещает приятные знакомства, встречи, которым вы очень обрадуетесь. Будет шанс восстановить какие-то старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Можно обсуждать и рабочие вопросы, и какие-то личные дела. В любом случае удастся быстро найти решение, которое всем понравится. Вероятны подарки и приятные сюрпризы. Некоторые Водолеи получат именно то, о чем давно мечтали. Не исключены и отличные новости, которые будут касаться лично вас или кого-то из самых близких людей.
Рыбы
День подойдет для общения с людьми, с которыми вы в давно не виделись. Легко будет найти общий язык и темы для разговора, договориться о каких-то планах; поводов для разногласий не возникнет. Удачными будут деловые встречи. Если вы поведете себя правильно, то вскоре получите какие-то интересные предложения. Вторая половина дня преподнесет приятные сюрпризы влюбленным Рыбам. Романтические отношения, которые в последнее время складывались напряженно, заметно изменятся к лучшему. Останутся в прошлом разногласия, огорчавшие обоих.