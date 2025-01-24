ГОРОСКОП НА 24 ЯНВАРЯ Скорпионов ждут трудности, у Раков плодотворный день

Многие поверят в свои силы и возьмутся за то, к чему прежде не решались приступить. Легко будет ладить с окружающими, находить общий язык даже с теми, с кем прежде было много споров. Очень разные люди обнаружат, что у них много общего, почувствуют взаимную симпатию.

Овен

Пришло время взяться за важное и серьезное дело. Вы быстро добьетесь в нем первых успехов, поймете, как двигаться дальше. Отличные советы дадут люди, чей опыт уже не раз был вам полезен. День будет благоприятным для общения. Вы можете найти и новых союзников, и настоящих друзей. Не исключено и начало романтических отношений. Вероятны денежные поступления. Вам могут вернуть давние долги, заплатить за работу, проделанную раньше. Возможны и предложения о сотрудничестве, сулящие скорую прибыль.

Телец

У вас появятся отличные идеи. Возможность для их реализации появится в ближайшее время, а пока можно сосредоточиться на поиске союзников. Рядом есть люди, помощь которых очень пригодится, и легко будет договориться с ними о совместных действиях. О своих планах вы расскажете так, что каждый захочет принять участие в их реализации. День хорошо подойдет для покупок. Если вы давно планировали приобрести какую-то полезную вещь, но не могли определиться с выбором, сегодня это наверняка получится. Не исключены и подарки.

Близнецы