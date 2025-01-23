Антипремия «Золотая малина»: какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался худшим​

Вручение статуэток за сомнительные достижения в мире кино за 2024 год состоится уже 1 марта в Лос-Анджелесе. А пока что оргкомитет определился с фильмами и актерами, которые разчаровали зрителей. Среди номинаций в основном лидируют экранизации комиксов - «Ворон», «Мадам Паутина», «Джокер: безумие на двоих» и «Крейвен-охотник».