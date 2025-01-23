Антипремия «Золотая малина»: какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался худшим
Вручение статуэток за сомнительные достижения в мире кино за 2024 год состоится уже 1 марта в Лос-Анджелесе. А пока что оргкомитет определился с фильмами и актерами, которые разчаровали зрителей. Среди номинаций в основном лидируют экранизации комиксов - «Ворон», «Мадам Паутина», «Джокер: безумие на двоих» и «Крейвен-охотник».
Номинантов на антипремию обнародовали на официальном сайте «Золотой малины».
Худший фильм
- «Бордерлендс»
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Мадам Паутина»
- «Мегалополис»
- «Рейган»
Худший режиссер
- Эс Джей Кларксон («Мадам Паутина»)
- Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)
- Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»)
- Элай Рот («Бордерлендз»)
- Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Худший актер
- Джек Блэк («Дорогой Санта»)
- Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)
- Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)
- Деннис Куэйд («Рейган»)
- Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Худшая актриса
- Кейт Бланшетт («Бордерлендз»)
- Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
- Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
- Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
- Дженнифер Лопес («Атлас»)
Худший актер второго плана
- Джек Блэк («Бордерлендз»)
- Кевин Харт («Бордерлендз»)
- Шайа Лабаф («Мегалополис»)
- Тахар Рахим («Мадам Паутина»)
- Джон Войт («Мегалополис», «Рейган», Shadow Land, Strangers)
Худшая актриса второго плана
- Ариана Дебос («Аргайл: Супершпион», «Крейвен-охотник»)
- Лесли-Энн Даун («Рейган»)
- Эмма Робертс («Мадам Паутина»)
- Эми Шумер («Без глазури»)
- FKA Twigs («Ворон»)
Худший приквел, ремейк или сиквел фильма
- «Ворон»
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Крейвен-охотник»
- «Муфаса: Король Лев»
- «Мятежная Луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы»
Худший сценарий
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Крейвен-охотник»
- «Мадам Паутина»
- «Мегалополис»
- «Рейган»
Напомним, премия «Золотая малина» является антиподом «Оскара». Номинантов на главу кинопремию года пока что не объявляли. Более того, из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе «Оскар» впервые за всю историю существования оказался под угрозой отмены.