Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Антипремия «Золотая малина»: какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался худшим​

Copy
Кадр из фильма «Джокер: безумие на двоих».
Кадр из фильма «Джокер: безумие на двоих». Фото: DC Entertainment

Главная антикинопремия года «Золотая малина» наконец-то объявила список номинантов, пишет ТСН.​

Вручение статуэток за сомнительные достижения в мире кино за 2024 год состоится уже 1 марта в Лос-Анджелесе. А пока что оргкомитет определился с фильмами и актерами, которые разчаровали зрителей. Среди номинаций в основном лидируют экранизации комиксов - «Ворон», «Мадам Паутина», «Джокер: безумие на двоих» и «Крейвен-охотник».

Номинантов на антипремию обнародовали на официальном сайте «Золотой малины».

Худший фильм

  • «Бордерлендс»
  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Мадам Паутина»
  • «Мегалополис»
  • «Рейган»

Худший режиссер

  • Эс Джей Кларксон («Мадам Паутина»)
  • Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)
  • Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»)
  • Элай Рот («Бордерлендз»)
  • Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худший актер

  • Джек Блэк («Дорогой Санта»)
  • Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)
  • Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)
  • Деннис Куэйд («Рейган»)
  • Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худшая актриса

  • Кейт Бланшетт («Бордерлендз»)
  • Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
  • Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
  • Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
  • Дженнифер Лопес («Атлас»)

Худший актер второго плана

  • Джек Блэк («Бордерлендз»)
  • Кевин Харт («Бордерлендз»)
  • Шайа Лабаф («Мегалополис»)
  • Тахар Рахим («Мадам Паутина»)
  • Джон Войт («Мегалополис», «Рейган», Shadow Land, Strangers)

Худшая актриса второго плана

  • Ариана Дебос («Аргайл: Супершпион», «Крейвен-охотник»)
  • Лесли-Энн Даун («Рейган»)
  • Эмма Робертс («Мадам Паутина»)
  • Эми Шумер («Без глазури»)
  • FKA Twigs («Ворон»)

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

  • «Ворон»
  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Крейвен-охотник»
  • «Муфаса: Король Лев»
  • «Мятежная Луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы»

Худший сценарий

  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Крейвен-охотник»
  • «Мадам Паутина»
  • «Мегалополис»
  • «Рейган»

Напомним, премия «Золотая малина» является антиподом «Оскара». Номинантов на главу кинопремию года пока что не объявляли. Более того, из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе «Оскар» впервые за всю историю существования оказался под угрозой отмены.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх