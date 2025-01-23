«Заставили сидеть, как при казни»: звезда сериала «Шерлок» рассказал, как попал в плен на съемках в Южной Африке​

По словам актера, его взяли в плен, когда он находился в этой стране на съемках сериала BBC «На край света». Камбербэтч рассказал, что тот опыт научил его ценить время и наслаждаться жизнью.

Variety отмечает, что актер был захвачен в плен, когда вместе с друзьями возвращался с дайвинга и в дороге у них лопнуло колесо. В этот момент на них напало шестеро неизвестных – они ограбили актера и его друзей, а затем возили несколько часов. После этого грабители связали пленников и «заставили сидеть, как при казни», а затем скрылись.

Камбербэтч признался, что после этого случая ощутил желание прожить жизнь «менее обыденную», чем ранее. Он добавил, что решил заниматься прыжками с парашютом, так как осознал, что «может умереть в любой момент». Актер рассказал, что рождение троих детей его отрезвило, но он смирился с тем, что в финале каждого ждет смерть.​

Бенедикт Камбербэтч лауреат премии Лоренса Оливье и «Эмми», двукратный номинант на премию «Золотой глобус», номинант на премию «Оскар». В 2015 году он был награжден титулом командора Ордена Британской империи.