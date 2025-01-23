Британский певец Стинг 22 января на своей странице в Instagram сообщил об отмене концертов в городах США из-за болезни, пишет Гордон.
73-летний Стинг за несколько часов до выступления отменил все свои концерты из-за болезни
На странице певца указали, что концерты отменяются в американских штатах Аризона и Калифорния.
«По совету своего врача, из-за болезни, Стинг с искренним сожалением вынужден отменить свое появление на церемонии вручения премии Bass Magazine Awards в этот четверг и перенести свои концерты», – говорится в сообщении.
Организаторы пообещали поклонникам 73-летнего Стинга перенести концерты на новые даты.
«Стинг приносит искренние извинения за возможные неудобства и выражает признательность фанатам за понимание», – обратились к подписчикам.
Издание Express US сообщило, что певец был вынужден отменить участие в церемонии вручения премии Bass Magazine Awards за несколько часов до выхода на сцену.
Пока что Стинг отменил концерты до 29 мая.
Певец опубликовал сообщение в Facebook, где рассказал, что его поразила инфекция горла, которую он «неустанно лечит».
В комментариях поклонники выразили поддержку артисту.
«Он скоро вернется, он сильный, думаю, это просто какая-то простуда или грипп. Несмотря на все, желаю ему выздоровления и шлю объятия и поддержку!» – написали под постом.
«Надеюсь, вам скоро станет лучше», – пожелали Стингу.
«Стинг, поправляйтесь скорее. Обнимаю вас!» – обратились к певцу.