Спектакль по мотивам итальянской киноклассики в Русском театре поставит Сергей Голомазов. «Фабула и сюжет спектакля очень сильно отличаются от того, что происходит в фильме. Практически параллелей там никаких нет, и истории совершенно разные», - отмечает Голомазов.

По его словам, большинство зрителей смогут разглядеть и прочувствовать свою боль в главной героине: «Этот спектакль - признание в любви хорошему человеку, который стал жертвой этого большого хищного города. В той или иной степени мы все были в этих ролях. Были обмануты, были преданы и брошены».

Благодаря популярности жанра драматический мюзикл «Кабирия» будет интересен как подростку, так и взрослому зрелому человеку.

Роль главной героини исполнят две актрисы: Марика Отса и Анастасия Цубина.

«У нас, слава богу, две премьеры: 25 и 26 января, так что один состав сыграет в субботу, а другой в воскресенье», - объясняет режиссер Голомазов.

Марика Отса, знакомая зрителям по ролям в спектаклях «Безымянная звезда», «Очень много солнца», «На привязи», говорит, что это спектакль о любви, предательстве, а также жестокости: «Но самое главное, о том, что наша жизнь многогранна и в ней всегда есть частичка добра. Мечты могут исполняться!»

Анастасия Цубина, известная по участию в мюзикле «Обыкновенное чудо», а также спектаклях «Утиная охота» и «Моя прекрасная леди», признается, что история главной героини ей близка: «Это молодая девушка, которая приехала из маленького города покорять мегаполис». Любой человек, который умеет мечтать, должен посетить эту премьеру, отмечает актриса.