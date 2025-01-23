«Балтийская жемчужина» откроется одним из красивейших фильмов в мировой истории

Кинопленка была отреставрирована к 45-летию премьеры и показана осенью на киносмотре в Венеции.

Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, четыре номинации на «Оскар» и премия за лучшую операторскую работу (Нестор Альмендрос), премия BAFTA за лучшую музыку (Эннио Морриконе), премии David di Donatello Awards за лучший сценарий (Терренс Малик) и лучшую мужскую роль (Ричард Гир), премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм года, включение в Национальный реестр фильмов США. Вот лишь малая часть наград, собранных «Днями жатвы».

Опьяняющая концентрацией чувств бесстрашная история любви, прощения и прощания, воспевающая красоту природы, молодость и надежды на будущее, вывела в первые актерские ряды Ричарда Гира, Сэма Шепарда и Брук Эдамс.

Но после такого грандиозного успеха режиссер исчез на 20 лет, оставив в мире вместо себя библейских масштабов историю, утопающую в золотистом предзакатном мареве техасских полей. Свою следующую картину, «Тонкая красная линия», он снимет только в 1998 году.

Производство картины «Дни жатвы» стало настоящим испытанием для всех участников творческого процесса.

Режиссер и оператор снимали все строго при естественном освещении и во время так называемого «золотого часа», 25-минутного периода, предшествующего закату солнца. Это время, когда солнце садится, окрашивая небо, землю, предметы и людей золотисто-желтым цветом. Свет получается очень мягкий, и от этого рождается магия и романтизм.

Ни одному кинематографисту, кроме Терренса Малика, не удалось поймать и воспроизвести эту пьянящую, ошеломляющую, магическую красоту. Источником вдохновения для него послужила живопись Яна Вермеера, Эдварда Хоппера и Эндрю Уайета. Режиссер выстроил перед глазами зрителей быстро сменяющуюся вереницу картин, которые словно бы оживают и наполняются движением колосьев и шумом сухого степного ветра; изобразительный ряд настолько выразителен, что зрители в зале чуть ли не запахи начинают чувствовать. И на этом неописуемо прекрасном фоне происходят драматические события в жизни героев Малика.

С миром живописи фильм Терренса Малика объединяет еще одна черта: масштаб и энергетику подлинника не в силах передать никакая репродукция. Поэтому «Дни жатвы» стоит смотреть в максимальном качестве, с оригинальным звуком и на большом экране.

Обратите внимание: фильм «Дни жатвы» будет демонстрироваться на фестивале только два раза. Первый сеанс полностью распродан. Второй и последний показ состоится в кинотеатре Splendid Palace 16 марта в 14:00.

Программу «Балтийской жемчужины» можно найти на сайте balticpearl.lv, а также на страницах фестиваля в соцсетях. Билеты - во всех кассах Bilešu Serviss.