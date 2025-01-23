В понедельник вечером в ресторане Ginger рэпер Beebilõust, угрожавший своей сожительнице стартовым пистолетом, был приговорен в ускоренном производстве к одному году и шести месяцам условного лишения свободы.
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Эстонский рэпер, угрожавший сожительнице стартовым пистолетом, был признан виновным
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталия Душкина сообщила, что прокуратура предъявила Андрусу Элбингу, известному как рэпер Beebilõust, обвинение в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия.