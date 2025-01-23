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«После этого концерта человек уже не будет прежним!» В Таллинне пройдет музыкальное представление для всей семьи

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Вы думаете, что классическая музыка - это скучно? Ошибаетесь! Музыкант и культуролог Михаил Казиник проведет уникальное музыкальное представление в Таллинне.

Концерт-лекция Михаила Казиника состоится 16 марта в столичном Центре русской культуры. Называется представление «Чудесные приключения музыки». Известный музыкант и культуролог расскажет детям и родителям удивительные истории. Вы с детьми повстречаете волшебников-музыкантов, а в зале начнутся настоящие чудеса.

«А родители поймут, что они родили гениальных детей!» - обещают организаторы мероприятия.

После пятилетнего перерыва Михаил Казиник ждет в Таллинне своих старых и новых друзей! Рекомендовано детям, начиная с пяти лет.

В концерте участвуют:

Борис Казиник, скрипка

Ирина Пацевина, скрипка

Больше информации ЗДЕСЬ!

Фото статьи
Фото: Pressifoto
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