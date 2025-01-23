Вы думаете, что классическая музыка - это скучно? Ошибаетесь! Музыкант и культуролог Михаил Казиник проведет уникальное музыкальное представление в Таллинне.
«После этого концерта человек уже не будет прежним!» В Таллинне пройдет музыкальное представление для всей семьи
Концерт-лекция Михаила Казиника состоится 16 марта в столичном Центре русской культуры. Называется представление «Чудесные приключения музыки». Известный музыкант и культуролог расскажет детям и родителям удивительные истории. Вы с детьми повстречаете волшебников-музыкантов, а в зале начнутся настоящие чудеса.
«А родители поймут, что они родили гениальных детей!» - обещают организаторы мероприятия.
После пятилетнего перерыва Михаил Казиник ждет в Таллинне своих старых и новых друзей! Рекомендовано детям, начиная с пяти лет.
В концерте участвуют:
Борис Казиник, скрипка
Ирина Пацевина, скрипка
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