Сейчас все трое наследников Кейт и принца Уильяма числятся в школе Ламбрук, обучение в которой заканчивается в восьмом классе. Будущему королю, Джорджу, уже 11 лет, и родители начали обдумывать, куда отправить ребенка в дальнейшем. Сообщается, что Миддлтон уже присмотрела два учебных заведения в Лондоне. Согласно традиции, все наследники королевской семьи посещали Гордонстоун в Шотландии - домой дети могли уезжать только по выходным или на каникулах.

«Учитывая, какой год выдался у Кейт, вполне объяснимо, что она хочет впитать в себя каждую каплю детства Джорджа и сама укладывать его спать каждый вечер», - объяснил источник.

Уильям, к слову, совсем не против таких планов. Он, как и Гарри, сам учился в Итонском колледже - на этом настояла покойная принцесса Диана. Но там обучение предусмотрено только для мальчиков. Разлучать девятилетнюю Шарлотту с братьями принцесса не намерена.