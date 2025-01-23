Названы авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров

Недавнее исследование OddsMonkey проанализировало, какие авиакомпании чаще всего теряют багаж своих клиентов, чем другие, а также установило самых надежных в этом плане перевозчиков, пишет Daily Express.

Эксперты проанализировали более 700 тысяч отзывов на Tripadvisor и изучили оценки из базы данных Luggage Losers, которая отслеживает прямые поставки из более чем 18 тысяч аэропортов и авиакомпаний. Всего были проанализированы 25 популярных авиакомпаний.

Возглавляет список авиакомпаний, которые чаще всего теряют багаж пассажиров, Aer Lingus (Ирландия) - в 3,14% из 14 003 отзывов о ней упоминается утерянный багаж. Это означает, что на каждые 100 отзывов более трех пассажиров сообщали о проблемах с багажом, который не прибыл в пункт назначения.

Второй место в антирейтинге заняла Kenya Airways (Кения) - в 3,03% отзывов упоминался утерянный багаж, за ней следует Air Canada (Канада) - в 2,58% упоминались проблемы с багажом.

Вместе с тем оказалось, что популярные европейские бюджетные перевозчики, такие как Jet2, Ryanair и Wizz Air, наоборот реже всех теряли багаж - упоминания об утерянном багаже в 0,28%, 0,32% и 0,50% отзывов соответственно.

Пять авиакомпаний с наибольшей вероятностью потери багажа:

Frontier Airlines (США)

Air India (Индия)

IndiGo (Индия)

British Airways (Великобритания)

Iberia (Испания)

Пять авиакомпаний с наименьшей вероятностью потери багажа:

Jet2 (Великобритания)

Ryanair (Ирландия)

easyJet (Великобритания)

Air France (Франция)

Wizz Air (Венгрия)