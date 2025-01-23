«Я много всего вытворяла»: Лайма Вайкуле о страшном ДТП и приключениях за рулем

«Я гонщица, правда. У меня столько случаев было, Господи. Я очень много всего вытворяла. Мне все время как бы не везло, а в конце концов везло. Например, я помню, как я - это первые мои приключения на машине - когда только сдала на права, я со спортсменами наперегонки проехала всю Ригу до Юрмалы. И у них задымилась машина, и, в общем, я оказалась победителем», - рассказала Вайкуле.

Она добавила, что были случаи, когда ее машину крутило на скользкой дороге во время дождя и выносило с трассы во время гололеда. Вспомнила певица и случай, о котором уже рассказывала ранее - как она сбила женщину.

«Не насмерть, к счастью. И я не была виновата, тоже к счастью. Но целый год я не могла, когда человек подходил ближе к проезжей части, я не могла… Я не могла за руль сесть! Год, наверно», - призналась артистка.

Вайкуле также рассказала о случае, когда в ураган на машину, в которой она была с мужем, упало дерево. Певица тогда даже попала в больницу.

«Мы с Андреем как-то ехали, был ураган в Риге. Мы ехали на машине, и все время Андрей хотел ехать по одной дороге, а я ему говорила - нет, давай по другой. […] В общем, в конце концов, пока мы там толкались с ним, на нас упало вот такое дерево, на машину (разводит руки, показывая размер дерева. - Прим. ред.). И, конечно, от машины не осталось ничего. А мы, к счастью, остались живы. Потому что дерево упало чуть-чуть выше. Если бы чуть ниже упало, оно бы нас убило. Ну а так - просто крыши не было, мы согнулись… В общем, остались живы», - рассказала Лайма, добавив, что ее все-таки забрали в больницу на скорой помощи, но в итоге с ней все оказалось в порядке.

Знаменитость призналась, что в последний раз за превышение скорости платила штраф всего месяц назад. Правда, по словам Вайкуле, ее машину в тот раз вел муж, тоже любитель больших скоростей. Размер штрафа она точно не помнит, но примерно он составил 130 евро.

Видео: Интервью Лаймы Вайкуле YouTube-каналу Sheinkin40