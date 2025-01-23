Грозит до 24 лет тюрьмы: бойфренд Рианны предстал перед судом

Сейчас идет отбор присяжных. Судья Верховного суда Марк Арнольд заявил, что намерен быстро сформировать состав присяжных и строго ограничить время, в течение которого адвокаты могут допрашивать потенциальных присяжных.

«Я дам знать присяжным, что независимо от того, кто является обвиняемым, является ли он самым богатым человеком в мире или самым бедным. Ко всем следует относиться одинаково», - сказал он на предварительном слушании.

Уже 23 января могут быть сделаны вступительные заявления. Арнольд разрешил использовать камеры в суде в течение всего судебного разбирательства после того, как будет выбран состав присяжны

Если присяжные сочтут рэпера виноватым в стрельбе в человека, ему грозит до 24 лет за решеткой. Сам Майерс не признает себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а его адвокат заявил, что он не совершал никаких преступлений.

20 апреля 2022 года артиста задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел из отпуска на Барбадосе на частном самолете вместе с Рианной. В участке полиции он надолго не задержался. Мужчина внес залог в размере $550 тысяч и через несколько часов уехал домой.

В 2023 году другой судья после предварительного слушания постановил, что Рокки должен предстать перед судом по обвинению в стрельбе из пистолета в Терелла Эфрона, друга детства, который дал показания о том, что их отношения испортились, а вражда достигла апогея в ночь на 6 ноября 2021 года. Эфрон дал показания о том, что пули задели его костяшки пальцев.

Будет ли Рианна поддерживать возлюбленного в суде, неизвестно, хотя адвокат подсудимого предположил, что это маловероятно.

До того как оказаться в суде, A$AP Rocky активно работал. Он назван одним из знаменитых председателей Met Gala в мае и играет главную роль в фильме Спайка Ли с Дензелом Вашингтоном, который выйдет вскоре после этого.

Ранее его обвиняли в нападении и признали виновным в Швеции. A$AP Rocky и двое его телохранителей провели за решеткой около месяца и получили «условные сроки» за нападение. Пока они не совершат аналогичное преступление в Швеции, тюремное заключение им не грозит.