ФОТО В почтовый ящик жителей Таллинна попал календарь с необычной ошибкой

«Управа района Пирита отправило жителям района настенные календари, где День победы отмечен 22 июня», - сообщил автор письма, указав на то, что праздник в действительности отмечается 23 июня.

«Ошибка, с кем не бывает. А так календарь красивый», - отметил другой житель Таллинна, который также обратил внимание на эту неточность.