Управа района Пирита отправила местным жителям настенный календарь в честь нового года. «В нем обнаружена ошибка», - говорится в письме, присланном в редакцию Elu24. «Речь идет о человеческой оплошности, и нам жаль, что календарь был напечатан таким», - извинился представитель районной управы.
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ФОТО ⟩ В почтовый ящик жителей Таллинна попал календарь с необычной ошибкой
«Управа района Пирита отправило жителям района настенные календари, где День победы отмечен 22 июня», - сообщил автор письма, указав на то, что праздник в действительности отмечается 23 июня.