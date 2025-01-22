На инаугурации младший сын Дональда Трампа, 18-летий Бэррон, единственный ребенок Мелании Трамп, выглядел очень стильно в идеально скроенном черном пальто, темно-синем костюме и белой рубашке с галстуком. Над его образом работал генеральный директор эксклюзивного производителя роскошной одежды Pearce Bespoke Натан Пирс, пишет Фокус.
Портной Бэррона Трампа рассказал, как сын президента США ведет себя, когда его не видит публика
По словам Пирса, блогер и бизнесмен Джастин Уоллер сказал, что хочет познакомить его с Бэрроном Трампом, и уже буквально через неделю портной летел в Мар-а-Лаго.
Вместе Бэррон и Пирс пересмотрели варианты тканей, пуговиц и подкладок для его одежды, выбрали несколько костюмов, брюк и «ультра-темное угольно-черное кашемировое пальто». Портному очень понравилось работать с младшим сыном президента США.
«Он супер-умный ребенок. Он намного старше своих лет с точки зрения опыта, знаний, истории. С ним просто очень интересно общаться. Знаете, какое еще слово я бы сказал? Гостеприимный. Он приземленный, милый, насколько это возможно, и гостеприимный», - продолжил Пирс. Он добавил, что Бэррон не только пожал ему руку, несколько раз поблагодарил за приезд в Мар-а-Лаго, но и отвел его в магазин товаров для спорта и отдыха в поместье, чтобы выбрать несколько вещей в качестве подарка.
Натан также отметил хорошее чувство юмора у студента Нью-Йоркского университета:
«Он веселый. Поместите его в комнату со звездными бизнесменами, и он будет держаться. Он может разговаривать с ними весь день, потому что он остроумен, умен и обладает сдержанным чувством юмора».
Юношу даже похвалили за его стендап-выступление во время церемонии, когда он пожал руки уходящему президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Некоторые даже постарались разобрать, что он сказал политику.
Похвалили и Меланию за то, что она хорошо воспитала сына и научила его относиться к другим с уважением.
Сейчас Бэррон учится в колледже, а когда его отец впервые занял пост в 2017 году, ему было всего 11 лет. После поражения на выборах 2020 года семья переехала из Вашингтона обратно во Флориду, где они проживают в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич.