Портной Бэррона Трампа рассказал, как сын президента США ведет себя, когда его не видит публика

​По словам Пирса, блогер и бизнесмен Джастин Уоллер сказал, что хочет познакомить его с Бэрроном Трампом, и уже буквально через неделю портной летел в Мар-а-Лаго.

Вместе Бэррон и Пирс пересмотрели варианты тканей, пуговиц и подкладок для его одежды, выбрали несколько костюмов, брюк и «ультра-темное угольно-черное кашемировое пальто». Портному очень понравилось работать с младшим сыном президента США.

«Он супер-умный ребенок. Он намного старше своих лет с точки зрения опыта, знаний, истории. С ним просто очень интересно общаться. Знаете, какое еще слово я бы сказал? Гостеприимный. Он приземленный, милый, насколько это возможно, и гостеприимный», - продолжил Пирс. Он добавил, что Бэррон не только пожал ему руку, несколько раз поблагодарил за приезд в Мар-а-Лаго, но и отвел его в магазин товаров для спорта и отдыха в поместье, чтобы выбрать несколько вещей в качестве подарка.

Натан также отметил хорошее чувство юмора у студента Нью-Йоркского университета:

«Он веселый. Поместите его в комнату со звездными бизнесменами, и он будет держаться. Он может разговаривать с ними весь день, потому что он остроумен, умен и обладает сдержанным чувством юмора».

Юношу даже похвалили за его стендап-выступление во время церемонии, когда он пожал руки уходящему президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Некоторые даже постарались разобрать, что он сказал политику.

Похвалили и Меланию за то, что она хорошо воспитала сына и научила его относиться к другим с уважением.

Сейчас Бэррон учится в колледже, а когда его отец впервые занял пост в 2017 году, ему было всего 11 лет. После поражения на выборах 2020 года семья переехала из Вашингтона обратно во Флориду, где они проживают в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич.