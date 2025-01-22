Хотя до Евровидения-2025 еще несколько месяцев, букмекеры уже поделились своими первыми прогнозами относительно победителя. На официальном сайте конкурса появились ставки на будущих лидеров песенного соревнования, пишет Фокус.
Прогнозы букмекеров на Евровидение-2025: на каком месте Эстония
Бельгия пока занимает первое место с вероятностью на победу в 12 процентов, несмотря на то, что страна еще не определилась с представителем.
На втором месте, по прогнозам букмекеров, может оказаться Швеция, шансы которой оцениваются в десять процентов. Хотя страна также не объявила своего участника, вероятность ее успеха остается высокой.
Эстония же, по мнению букмекеров, займет пятую строчку на Евровидении-2025 с вероятностью четыре процента. Стоит отметить, что шансы Израиля оцениваются во столько же.
Конечно, эти прогнозы могут меняться, поскольку окончательная картина станет понятной после того, как все страны выберут своих представителей. Прошлый год показал, что не все букмекерские ставки сбываются. Например, в 2024 году букмекеры предсказывали победу Хорватии, но победила Швейцария.
15 февраля состоится финал Eesti Laul, на котором станет известно, кто же отправиться на Евровидение-2025 от Эстонии.