Прогнозы букмекеров на Евровидение-2025: на каком месте Эстония

Бельгия пока занимает первое место с вероятностью на победу в 12 процентов, несмотря на то, что страна еще не определилась с представителем.

На втором месте, по прогнозам букмекеров, может оказаться Швеция, шансы которой оцениваются в десять процентов. Хотя страна также не объявила своего участника, вероятность ее успеха остается высокой.

Эстония же, по мнению букмекеров, займет пятую строчку на Евровидении-2025 с вероятностью четыре процента. Стоит отметить, что шансы Израиля оцениваются во столько же.

Прогноз букмекеров. Фото: Kuvatõmmis/eurovisionworld.com

Конечно, эти прогнозы могут меняться, поскольку окончательная картина станет понятной после того, как все страны выберут своих представителей. Прошлый год показал, что не все букмекерские ставки сбываются. Например, в 2024 году букмекеры предсказывали победу Хорватии, но победила Швейцария.

15 февраля состоится финал Eesti Laul, на котором станет известно, кто же отправиться на Евровидение-2025 от Эстонии.