На Таллиннской кольцевой дороге пробка привела к драке между двумя водителями, дело рассматривается в суде

Утром 12 сентября 2023 года Андрес ехал на своем белом Kia Sorento по Таллиннской кольцевой дороге из Лаагри в Юри на работу.

В тот день он так и не добрался до работы, так как прямо перед выездом на кольцевую дорогу Сандер, управлявший Audi A3, внезапно обогнал его справа, подрезал и остановил движение. Сандер выскочил из машины и попытался открыть дверь автомобиля Андреса.