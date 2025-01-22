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На Таллиннской кольцевой дороге пробка привела к драке между двумя водителями, дело рассматривается в суде

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

«Он прыгнул на капот и стучал ногами по лобовому стеклу», - описал инцидент​ Андрес, вызванный на допрос в Харьюский уездный суд.  Все произошло в сентябре позапрошлого года на Таллиннской кольцевой дороге. Тогда один из водителей, ехавший сзади, разозлился и стал вести себя агрессивно.

Утром 12 сентября 2023 года Андрес ехал на своем белом Kia Sorento по Таллиннской кольцевой дороге из Лаагри в Юри на работу.

В тот день он так и не добрался до работы, так как прямо перед выездом на кольцевую дорогу Сандер, управлявший Audi A3, внезапно обогнал его справа, подрезал и остановил движение. Сандер выскочил из машины и попытался открыть дверь автомобиля Андреса.

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