Извинились перед принцессой Дианой: принц Гарри победил британских таблоидов в суде

Сын британского короля Карла III и покойной принцессы Дианы описал это как монументальную победу. Он подал в суд на News Group Newspapers (NGN) - издателя британских таблоидов The Sun и ныне закрытого News of the World - утверждая, что журналисты и частные детективы, работавшие на издание, преследовали его и его семью в период с 1996 по 2011 год.