Извинились перед принцессой Дианой: принц Гарри одержал победу над британскими таблоидами в суде

Герцог Сассекский урегулировал свое дело по обвинениям в незаконном сборе информации незадолго до начала судебного процесса.

Сын британского короля Карла III и покойной принцессы Дианы описал это как монументальную победу. Он подал в суд на News Group Newspapers (NGN) - издателя британских таблоидов The Sun и ныне закрытого News of the World - утверждая, что журналисты и частные детективы, работавшие на издание, преследовали его и его семью в период с 1996 по 2011 год.

Дэвид Шерборн, адвокат принца Гарри, заявил в Высоком суде Лондона, что NGN приносит полные и однозначные извинения герцогу Сассекскому за серьезное вмешательство газеты The Sun в его частную жизнь с 1996 по 2011 год, включая случаи незаконной деятельности частными детективами, работающими на The Sun.

Зачитывая полное заявление от имени обвиняемого, Шерборн сказал, что NGN также приносит извинения королевской особе за взлом телефона, слежку и неправомерное использование частной информации журналистами и частными детективами, проинструктированными ими в News of the World.

В частности, NGN также просит прощения за влияние вмешательства в частную жизнь его покойной матери Дианы, принцессы Уэльской, которая погибла в ДТП в Париже в 1997 году.

Таблоиды признают страдания, причиненные герцогу, а также ущерб, нанесенный отношениям, дружбе и семье, и согласились выплатить ему значительные убытки.

Кроме этого дела, принц Гарри судился с Mirror Group Newspapers. Британский издатель согласился выплатить младшему сыну короля Чарльза возмещение убытков за вмешательство в его частную жизнь путем взлома телефона и другой незаконной слежки. Речь идет о 505 тысячах долларов.