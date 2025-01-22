Молдова не будет участвовать в Евровидении-2025: группа из Таллинна не представит страну на конкурсе

Директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску заявил, что Молдова отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение в 2025 году. Среди основных причин, в частности, снижение общественного интереса.

«Решение было непростым, но необходимым в нынешнем контексте. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, в частности снижение общественного интереса и общего качества песен и выступлений​», - заявил Дурнеску.

Также, по его словам, компания Teleradio-Moldova (TRM) намерена пересмотреть критерии и методологию национального отбора на Евровидение.

А взнос за участие в конкурсе, который в этом году составлял 21486 евро, TRM перенаправит на другие проекты.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в финал национального отбора на Евровидение-2025 от Молдовы вышла и группа Carnival Brain, участники которой уже несколько лет живут в Таллинне. Они участвовали в конкурсе с песней Semafoare, которую исполнили вместе с певцом Bacho. Клип на песню снимался в Таллинне.

Финал отбора должен был состоятся 22 февраля.