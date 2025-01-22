ФОТО ⟩ Двухлетний Сэм, который ранее жил у известного тиктокера, ищет новый дом
«Иногда все идет совсем не так, как мы ожидали и надеялись», - пишут на странице Эстонского Союза защиты животных в Facebook, в посте, посвященном собаке по имени Сэм.
«История Сэма дошла до нас следующим образом: очередной "герой TikTok" снял на видео пьянки в своей квартире, а среди всего этого хаоса была собачка, дрожащая от страха. Девушка взяла собаку месяц назад якобы у каких-то алкоголиков, но даже она не смогла дать животному лучшую жизнь», - сказано в публикации.
«От страха собака постоянно пряталась под кроватью, выгуливали ее редко, а если она делала свои дела дома, ее наказывали и так далее. Жизнь Сэма, мягко говоря, лучше не стала. Поскольку на пьянках были мужчины, которые пугали собаку, то сегодня молодые люди, представляют для психики Сэма большую угрозу, от которой необходимо защищать как ее саму, так и окружающих».
Хотя после спасения из квартиры тиктокера Сэм нашел новый дом, где живет уже пару недель, собака не может остаться в этой семье. Сэм поладил с другой собакой в доме, но приняла только одного человека, которого активно защищает от всех остальных. Поэтому для Сэма снова ищут новый дом.
«Эта семья, у которой сейчас живет собака, слишком большая для нее. Там слишком много людей. В остальном Сэм - дружелюбная и любвеобильная собака», - пишут в посте.
Кто мог бы взять к себе Сэма?
По словам представителя Эстонского Союза защиты животных, Сэму идеально подойдет человек, который живет один и нуждается в преданной и доброй собаке, или даже пара взрослых людей, ведущих спокойную жизнь без лишнего шума и суеты. Если это пожилые люди, к которым порой приходят внуки, то во время их визита Сэма нужно будет на некоторое время изолировать в отдельной комнате.
Сэму не подходит шумная обстановка и большое количество людей. Также в доме не должно быть других домашних животных, потому что Сэму будет трудно делить своего хозяина с ними.
Здоровье двухлетнего Сэма в порядке, он чипирован, у него есть паспорт и сделаны прививки. Он не такой большой, а вести примерно девять килограммов.
Тех, кто готов взять Сэма к себе дом, просят позвонить по номеру 51946146 или написать на адрес info@loomakaitse.eu, обязательно указав свой номер телефона.
В TikTok таких видео много
Представитель Эстонского Союза защиты животных не стал раскрывать, о каком тиктокере в данном случае идет речь. «Ее мама была очень отзывчива. Она помогла забрать собаку, ходила с ней к ветеринару и связалась с нами», - рассказывает Кристи Метса. По ее словам, собака жила у этой девушки около месяца. «Она, в свою очередь, якобы спасла Сэма от алкоголиков», - говорит Метса.
Она рассказывает, что через видео в TikTok выявляется довольно много случаев жестокого обращения с животными. «Это уже не первый случай, когда в чьем-либо ролике видно, как плохо владельцы обращаются со своим животным», - говорит она. Метса приводит в пример случай, когда Сельскохозяйственный и продовольственный департамент забирал собаку у владельца после того, как в TikTok появилось видео жестокого обращения с животным.