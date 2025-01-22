ФОТО Двухлетний Сэм, который ранее жил у известного тиктокера, ищет новый дом

Сэм. Фото: Erakogu

Кто мог бы взять к себе Сэма?

По словам представителя Эстонского Союза защиты животных, Сэму идеально подойдет человек, который живет один и нуждается в преданной и доброй собаке, или даже пара взрослых людей, ведущих спокойную жизнь без лишнего шума и суеты. Если это пожилые люди, к которым порой приходят внуки, то во время их визита Сэма нужно будет на некоторое время изолировать в отдельной комнате.

Сэму не подходит шумная обстановка и большое количество людей. Также в доме не должно быть других домашних животных, потому что Сэму будет трудно делить своего хозяина с ними.

Здоровье двухлетнего Сэма в порядке, он чипирован, у него есть паспорт и сделаны прививки. Он не такой большой, а вести примерно девять килограммов.

Тех, кто готов взять Сэма к себе дом, просят позвонить по номеру 51946146 или написать на адрес info@loomakaitse.eu, обязательно указав свой номер телефона.

Сэм. Фото: Erakogu

В TikTok таких видео много

Представитель Эстонского Союза защиты животных не стал раскрывать, о каком тиктокере в данном случае идет речь. «Ее мама была очень отзывчива. Она помогла забрать собаку, ходила с ней к ветеринару и связалась с нами», - рассказывает Кристи Метса. По ее словам, собака жила у этой девушки около месяца. «Она, в свою очередь, якобы спасла Сэма от алкоголиков», - говорит Метса.

Она рассказывает, что через видео в TikTok выявляется довольно много случаев жестокого обращения с животными. «Это уже не первый случай, когда в чьем-либо ролике видно, как плохо владельцы обращаются со своим животным», - говорит она. Метса приводит в пример случай, когда Сельскохозяйственный и продовольственный департамент забирал собаку у владельца после того, как в TikTok появилось видео жестокого обращения с животным.