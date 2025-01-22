В семье актрисы Хелены Лотман и ее супруга Эно-Мартина Лотмана в конце прошлого года родился третий ребенок.
Актриса Эстонского драматического театра Хелена Лотман стала мамой в третий раз: «Мы очень счастливы!»
Несколько дней назад на странице Эстонского драматического театра сообщили, что в январских спектаклях «Макбет» роль леди Макбет вместо Хелены Лотман будет исполнять Миртел Похла. Теперь стало известно, что причиной стала радостная новость - в конце прошлого года Лотман стала мамой.
«Да, это правда, что в конце прошлого года в нашей семье появился на свет прекрасный третий ребенок, и мы очень счастливы», - сказала актриса редакции Elu24.
Она добавила, что зрители смогут увидеть ее на сцене следующим летом в Тарту, в постановке «Золотая страна».
Хелена и ее возлюбленный, кардиолог Эно-Мартин, поженились в июле 2018 года в Кясму.
В их семье подрастают два сына.
Хелена Лотман окончила Школу сценического искусства Эстонской академии музыки и театра в 2014 году.
С 2014 по 2018 год она работала актрисой в театре NO99, с 2018 по 2021 год была свободной артисткой. С 2021 года она выступает в труппе Эстонского драматического театра.