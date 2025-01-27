«Каникулы были испорчены»: 14-летняя жительница Таллинна не смогла улететь на праздники за границу

14-летняя Вика должна была улететь в США утром 19 декабря. «Купили билеты через авиакомпанию LuftHanza, но оказалось, что рейс Таллинн-Мюнхен обслуживала AirBaltic, а рейс Мюнхен-Сан-Франциско - LuftHanza. Примерно за неделю до вылета подростка попытались заказать услугу сопровождения. В службе поддержки клиентов нам сказали, что сопровождение можно заказать только в том случае, если оба рейса обслуживает один авиаперевозчик и у вас единый билет», - рассказывает мать девочки Кира.