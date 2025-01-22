58-летнюю звезду «Друзей» заметили на свидании с 29-летней студенткой

Актер Дэвид Швиммер, звезда телесериала «Друзья»​ был замечен на романтическом свидании с 29-летней студенткой-медиком Элианой Джолковски, которая учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и является еврейской активисткой. Пару видели, когда они выходили из элитного ресторана Spago в Беверли-Хиллз и садились в такси, пишет Daily Mail. Заведение известно тем, что в нем подают пиццу с лососем и острые тако с тунцом.

Швиммер держал дверь такси открытой, пока Элиана садилась в машину.

Friends vet David Schwimmer, 58, is seen on a romantic date with a student, 29, as they leave in same Uber https://t.co/YwhT1avN4B pic.twitter.com/Tf4oyRdhUF — Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2025

Девушка живет в Лос-Анджелесе и делится множеством личной информации на своей странице в Instagram. Известно, что она интересуется историей Мизрахи, ходит на Шаббат и жертвует средства в помощь пережившим Холокост, которые живут в нищете.

Она любит печь глазированное праздничное печенье и держит двух кошек по имени Кен и Йонс, которых часто показывает в соцсети. Фотография одного из животных была на ее мобильном телефоне, когда она вышла из Spago.

В 2018 году Джолковски встречалась с мужчиной по имени Нейт Сэндс и даже выкладывала фотографии поцелуев в Instagram.