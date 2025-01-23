ГОРОСКОП НА 23 ЯНВАРЯ У Овнов будет много дел, а Близнецам лучше отложить решение важных вопросов

Козерог

Как бы ни складывался день, самообладания вы не потеряете. Может произойти нечто совершенно неожиданное, не исключено, что вам придется на ходу принимать решения, придумывать что-то новое. Но вы не растеряетесь, сделаете верный выбор и найдете выход из сложного положения. День может быть довольно напряженным, особенно у тех, кто рассчитывал сегодня помочь другим. Решение чужих проблем отнимет больше времени, чем вы ожидали. Могут затянуться и поездки; учитывайте это, если у вас назначены важные встречи.

Водолей

В первой половине дня можно будет спокойно заниматься привычными делами, никуда не торопясь. Вам это наверняка понравится, да и результатами своих трудов вы будете довольны. В это же время удастся обсудить с близкими какие-то вопросы, в последнее время интересовавшие всех. Не исключено, что вам дадут отличный совет, подскажут, как лучше действовать. Позже наступит подходящий период для встреч с друзьями, общения с давними знакомыми. Будет и возможность восстановить давние деловые связи. Они вновь будут вам полезны.

Рыбы

Приятный день. Он порадует встречей со старым знакомым, который не только расскажет что-то интересное, но и даст отличный совет или предложит помочь в важном для вас деле. Многие Рыбы получат приятные известия или интересные предложения, на лету подхватят чужие хорошие идеи и с радостью займутся тем, о чем совсем недавно почти ничего не знали. Подойдет день и для того, чтобы обдумать планы на будущее. Если вам вскоре нужно будет обратиться в государственную организацию, сегодня можно составить официальное письмо, собрать необходимые документы.