Начало дня будет насыщенным. Появятся новые идеи и планы, реализовать которые захочется немедленно. При этом едва ли удастся избежать напряженных моментов, ведь не все сразу сложится как надо. Но если проявить настойчивость, можно преодолеть любые преграды. Звезды наверняка поддержат тех, кто не откажется от задуманного, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 23 ЯНВАРЯ ⟩ У Овнов будет много дел, а Близнецам лучше отложить решение важных вопросов
Вторая половина дня – время творческих порывов и позитивных эмоций. Удастся по-новому взглянуть на то, что прежде казалось слишком сложным, увидеть возможности, остававшиеся незамеченными. Вероятны приятные знакомства. Люди, имеющие схожие взгляды на жизнь, легко найдут общий язык.
Овен
Первая половина дня будет беспокойной. Дел окажется больше, чем вы ожидали; не исключено, что решать придется несколько задач сразу. Даже мелкие проблемы, неудачные совпадения могут заставлять вас нервничать. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится, настроение улучшится. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию, поэтому возможны напрасные траты, неудачные сделки. Прежде, чем делать крупные покупки, посоветуйтесь с людьми, вкусу и знаниям которых вы доверяете.
Телец
Будьте терпеливы в первой половине дня и проявите снисходительность к тем, кто вам дорог. Это не самое благоприятное время для общения, потому что может быть сложно найти общий язык даже с самыми близкими. Но вы не допустите ссоры, сгладите все острые углы и сохраните гармонию в отношениях. Позже появится возможность решить какие-то давние проблемы, найти ответы на вопросы, о которых в последнее время было немало споров. Тут вам очень пригодятся и острая интуиция, и умение быстро ориентироваться в ситуации. Удачно сложатся поездки, даже если собираться в дорогу придется в спешке.
Близнецы
Лучше отложить решение важных вопросов. Сегодня у вас будет возможность отлично провести время в приятной компании, расслабиться, провести время с теми, кто вам дорог. Не исключено, что вас пригласят на какое-то интересное мероприятие. Некоторые Близнецы побывают в местах, о которых давно мечтали. Вы быстро справитесь с привычными делами, домашние заботы не отнимут много сил. Вечер будет благоприятным для учебы: все, что может оказаться полезным, вы запомните мгновенно. Самые приятные впечатления оставит разговор с человеком, с которым вас связывает много общих воспоминаний.
Рак
День будет хоть и беспокойным, но интересным и удачным. От планов, составленных раньше, вам, вероятно, придется отказаться. Но негативных эмоций это не вызовет: новые дела окажутся увлекательными. Вы многому научитесь, получите информацию, которая вскоре окажется полезной. Нетрудно будет поладить даже с теми, с кем вы прежде не находили общего языка. Интуиция часто помогает догадаться об истинных желаниях и намерениях окружающих, едва ли кто-то сможет сбить вас с толку, обмануть или запутать. Не исключено знакомство, которое получит романтическое продолжение.
Лев
Отличный день для того, чтобы заняться чем-то новым. Вам будет полезно отвлечься от рутинных дел и забот, взяться за то, о чем вы в последнее время много размышляли. Вы быстро разберетесь в непростых вопросах и научитесь тому, что вскоре обязательно пригодится. Вероятны денежные поступления. С покупками вы не станете торопиться, и правильно: потребуется некоторое время, чтобы сделать правильный выбор. Будет возможность повидаться с людьми, общения с которыми вам в последнее время очень не хватало. Встреча окажется приятной, наверняка запомнится надолго.
Дева
Подходящий день для того, чтобы разобраться с накопившимися делами. Вы со многим справитесь быстрее, чем ожидали. Вопросы, казавшиеся сложными, решатся неожиданно быстро. Может выясниться, что о некоторых проблемах можно просто забыть, потому что они больше не актуальны. Настроение сразу улучшится. Легко будет ладить с окружающими. Возможны новые знакомства, начало дружеских отношений. Если вы решите встретиться с друзьями или отправиться на вечеринку, то наверняка не пожалеете об этом.
Весы
Дел может оказаться больше, чем вы ожидали. Не исключено, что придется вернуться к каким-то старым задачам и давним планам, а реализацию новых идей на время отложить. Чем бы ни пришлось заниматься, вы постараетесь не упустить ни одном мелкой детали. Именно это позволит достичь нужного результата. Вряд ли день обойдется без мелких недоразумений. Постарайтесь отнестись к ним с юмором: излишняя серьезность тут ни к чему. Все важные разговоры стоит планировать на вторую половину дня, потому что именно в это время вам будет проще найти общий язык с окружающими.
Скорпион
Удачный день. Будет шанс добиться того, что прежде казалось невозможным. Правда, это потребует настойчивости, но интуиция обязательно подскажет, когда нужно будет ее проявить. Многим Скорпионам сегодня пригодится то, чему они научились давным-давно. Благодаря своему опыту вы быстро сориентируетесь в непростой ситуации, примете верное решение. Вторая половина дня подойдет для любых занятий, требующих творческого подхода. Они подарят массу ярких эмоций, а заодно дадут возможность узнать много нового. Подойдет это время и для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться.
Стрелец
День преподнесет приятные сюрпризы. Например, может совершенно неожиданно исполниться давнее ваше желание. Не исключено и удивительное совпадение, благодаря которому перед вами откроется путь к важной цели. Легко завяжутся новые знакомства, вам не придется особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Кто-то может влюбиться с первого взгляда. Возможны небольшие денежные поступления, а также подарки. Вы будете им очень рады. Некоторые Стрельцы сегодня обзаведутся именно теми вещами, о которых давно мечтали.
Козерог
Как бы ни складывался день, самообладания вы не потеряете. Может произойти нечто совершенно неожиданное, не исключено, что вам придется на ходу принимать решения, придумывать что-то новое. Но вы не растеряетесь, сделаете верный выбор и найдете выход из сложного положения. День может быть довольно напряженным, особенно у тех, кто рассчитывал сегодня помочь другим. Решение чужих проблем отнимет больше времени, чем вы ожидали. Могут затянуться и поездки; учитывайте это, если у вас назначены важные встречи.
Водолей
В первой половине дня можно будет спокойно заниматься привычными делами, никуда не торопясь. Вам это наверняка понравится, да и результатами своих трудов вы будете довольны. В это же время удастся обсудить с близкими какие-то вопросы, в последнее время интересовавшие всех. Не исключено, что вам дадут отличный совет, подскажут, как лучше действовать. Позже наступит подходящий период для встреч с друзьями, общения с давними знакомыми. Будет и возможность восстановить давние деловые связи. Они вновь будут вам полезны.
Рыбы
Приятный день. Он порадует встречей со старым знакомым, который не только расскажет что-то интересное, но и даст отличный совет или предложит помочь в важном для вас деле. Многие Рыбы получат приятные известия или интересные предложения, на лету подхватят чужие хорошие идеи и с радостью займутся тем, о чем совсем недавно почти ничего не знали. Подойдет день и для того, чтобы обдумать планы на будущее. Если вам вскоре нужно будет обратиться в государственную организацию, сегодня можно составить официальное письмо, собрать необходимые документы.