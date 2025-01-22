Инаугурация президентов США всегда отличается не только размахом и гламуром, но нарушением дресс-кода или пренебрежением этикетом. Давайте рассмотрим самые яркие наряды мероприятия - как в хорошем, так и в плохом смысле.
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Этикет под лупой ⟩ Трамп копирует королевскую семью; шорты на церемонии и бюстгальтер под жакетом
С тех пор как Джордж Вашингтон принял присягу, в Америке появилась традиция, согласно которой президенты в день инаугурации надевают одежду американского производства. Дональд Трамп, похоже, решил нарушить эту традицию, выбрав итальянцев и еще больше подчеркнув это фиолетовым цветом своего галстука, который популярен среди королевских особ.