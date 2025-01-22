С тех пор как Джордж Вашингтон принял присягу, в Америке появилась традиция, согласно которой президенты в день инаугурации надевают одежду американского производства. Дональд Трамп, похоже, решил нарушить эту традицию, выбрав итальянцев и еще больше подчеркнув это фиолетовым цветом своего галстука, который популярен среди королевских особ.