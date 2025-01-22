УЛИЧНЫЙ ОПРОС Прогулки с коляской – вот мои тренировки: жители Таллинна рассказали, ведут ли активный образ жизни

Олеся рассказала, что в детстве она долго занималась гимнастикой, поэтому и отдала свою дочь Аделину в эту спортивную секцию. Жительница Таллинна также добавила, что по утрам вместе с ребенком она делает зарядку.

«Хожу в тренажерный зал три раза в неделю. Занимался еще зальным хоккеем и плаванием», - отмечает Максим, что спорт всегда присутствовал в его жизни. Инна признается, что в молодости тоже занималась плаванием и волейболом. «Сколько лет - не помню, но достаточно долго, - говорит она. - Теперь уже не занимаюсь спортом, но отношусь к нему прекрасно, и бываю иногда на каких-то соревнованиях».

Василий и Галина объясняют, что спорт всегда был частью их жизнь, хоть сейчас они им занимаются не так активно: «Мы посещаем бассейн... Иногда - в этом году снега, к сожалению мало - мы катаемся на лыжах, ну а летом - на велосипедах, - рассказывает Василий. - По возможности поддерживаем здоровый образ жизни».

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