24-летняя Эля уже шесть лет в браке с 26-летним Егором, а в прошлом году девушка познакомилась с 24-летним Сашей, который тоже покорил ее сердце. Молодые люди приняли нестандартное решение и теперь живут втроем, утверждая, что абсолютно счастливы вместе. Это - осознанный и добровольный выбор всех участников истории. Никто никого не обманывает и не причиняет вреда окружающим.

Полиаморные отношения практикуются давно и практически во всех странах, правда, об этом принято молчать. Эля, Егор и Саша решили открыться, они ведут страницы в TikTok и общаются с журналистами. Их решение поделиться своим опытом вызвало множество негативных реакций. Но стоит ли осуждать их за это?

«Это аморально!», «Куда мы катимся?», «Герои нашего времени! Как мерзко!», «Ужас, ни ценностей, ни верности, зачем это показывать?», «Автор, неужели вы это поддерживаете?» - писали некоторые комментаторы, и это еще мы приводим в пример только самые вежливые сообщения.

Мы разные

Одна из основных целей журналиста - освещать жизнь как она есть и поднимать те вопросы, которые позволяют нам лучше понять друг друга, даже если они вызывают противоречивые чувства. При этом редакция не принимает ту или иную сторону.