10 января у аптеки в Эльва был украден роллатор, пока его владелец находился внутри. Теперь Общество людей с ограниченными возможностями Эльва сообщает в социальных сетях, что роллатор найден благодаря отзывчивым жителям города и стражам порядка. «С полицией связался житель Эльва, который сообщил, что человек, ведущий асоциальный образ жизни, принес упомянутый роллатор к нему», - заявил представитель полиции.
ФОТО ⟩ Вор украл необходимое приспособление у жителя Эстонии, пока тот делал покупки в аптеке
10 января у аптеки в Эльва был украден роллатор, пока его владелец находился внутри. Теперь Общество людей с ограниченными возможностями Эльва сообщает в социальных сетях, что роллатор найден благодаря отзывчивым жителям города и стражам порядка. «С полицией связался житель Эльва, который сообщил, что человек, ведущий асоциальный образ жизни, принес упомянутый роллатор к нему», - заявил представитель полиции.
10 января в группе ELVA в Facebook сообщили, что утром у аптеки в центре города на улице Кеск, 23 пропал синий роллатор. «Если кто-то видел оставленный роллатор, пожалуйста, сообщите нам. Это средство передвижения крайне необходимо. Если кто-то проезжал мимо в это время и на видеорегистратор мог попасть момент его исчезновения, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения», - говорилось в публикации.
20 января Общество людей с ограниченными возможностями Эльва поделилось радостной новостью о том, что роллатор нашелся.
«Роллатор найден. Очень многие следили за историей пропавшего 10 января роллатора. Мы получили от милой Сирье временную замену, предложения о покупке нового, множество наблюдений и огромную поддержку. Люди из Эльва - просто замечательные», - написало общество, выразив благодарность всем, кто помог.
«Полицейский Тийт Трейал позвонил нам и сообщил, что роллатор находится в багажнике его машины, куда он попал благодаря усилиям жителей города и полиции. Детали оставим за кадром - мы их толком и не знаем, да и не нужно. Мы встретились, и роллатор теперь у нас. Огромная радость, немного бумажной волокиты - и радость продолжается. Роллатор работает, даже съемная корзина на месте. Скоро мы снова настроим высоту ручек под его владельца. Нашему члену общества этот роллатор очень нужен. И снова хочется сказать о том, как мы счастливы. Тийту Трейалу огромная благодарность за проделанную работу! Мы безмерно рады, что наш роллатор вернулся!»
Представитель общества советует смело сообщать в полицию о краже вещей. «Если у вас что-то украли, обязательно сообщите об этом полиции, даже если кто-то говорит, что это бесполезно. Этот случай доказывает, что найти украденное возможно, потому что они умеют искать. Но им нужно знать, что и кому возвращать», - говорит он.
«Знаю, что владелец невероятно счастлив. Еще раз огромное спасибо», - радуются также другие жители Эльва. Кроме того, они единогласно считают, что скрывать воров не стоит, и общество должно узнать, кто украл роллатор у аптеки. «Было ли это спланированным преступлением или хулиганы решили пошутить над инвалидом, но вор должен быть предан огласке, чтобы впредь никто не решился совершать подобное преступление», - отмечают в комментариях под постом.
Роллатор оказался у асоциального человека
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщает, что роллатор возвращен владельцу благодаря тому, что с полицией связался житель Эльва, который сообщил, что один асоциальный человек принес к нему упомянутое приспособление.
«Участковый забрал роллатор и начал искать его владельца. Тогда он вспомнил, что видел в социальных сетях информацию о том, что такой же предмет разыскивает Общество людей с ограниченными возможностями Эльва. Полицейский связался с ними, и когда выяснилось, что роллатор принадлежит им, он вернул его владельцу», - поясняет Кейск.