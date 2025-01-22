ФОТО Вор украл необходимое приспособление у жителя Эстонии, пока тот делал покупки в аптеке

10 января в группе ELVA в Facebook сообщили, что утром у аптеки в центре города на улице Кеск, 23 пропал синий роллатор. «Если кто-то видел оставленный роллатор, пожалуйста, сообщите нам. Это средство передвижения крайне необходимо. Если кто-то проезжал мимо в это время и на видеорегистратор мог попасть момент его исчезновения, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения», - говорилось в публикации.

«Полицейский Тийт Трейал позвонил нам и сообщил, что роллатор находится в багажнике его машины, куда он попал благодаря усилиям жителей города и полиции. Детали оставим за кадром - мы их толком и не знаем, да и не нужно. Мы встретились, и роллатор теперь у нас. Огромная радость, немного бумажной волокиты - и радость продолжается. Роллатор работает, даже съемная корзина на месте. Скоро мы снова настроим высоту ручек под его владельца. Нашему члену общества этот роллатор очень нужен. И снова хочется сказать о том, как мы счастливы. Тийту Трейалу огромная благодарность за проделанную работу! Мы безмерно рады, что наш роллатор вернулся!»