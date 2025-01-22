«Что этим хотели сказать?» В Тарту на лобовом стекле автомобиля оставили странный предмет

Не всегда находишь на стекле автомобиля, рядом с дворником, открытую банку рыбных консервов. Обычно на этом месте можно увидеть либо парковочные часы, либо штраф за парковку. Однако на белом автомобиле, припаркованном в центре Тарту, оказалось именно открытая банка рыбы.

«Что хотел сказать автор этого подарка?» – задается вопросом Валерий, который заметил странную находку. Он делится фотографиями в Facebook-группе «EZ-дуны!». На свой вопрос Валерий получил 200 ответов, в которых пользователи выдвигают всевозможные теории, почему банка с рыбой могла оказаться на машине.

Консервы на машине. Фото: Erakogu, foto Facebooki grupist EZ-дуны!.

Как следует из комментариев, такой «подарок» скорее несет негативное, чем положительное послание.

«Это итальянская мафия», - предполагают несколько комментаторов. «В Италии мафия предупреждает таким образом».

«О! Тут и слов не нужно», - отмечает один из участников обсуждения.

«Это знак того, что ваша машина припаркована на чужом месте», - считает другой.

«Это предупреждение! Видимо, вы кого-то разозлили!» - добавляет третий.

«Это намек на то, что человек должен помыться», - предлагают еще один вариант.

«Это для чаек, не трогайте это», - утверждает кто-то.

«Он просто пожелал вам приятного аппетита!» - говорит другой комментатор.

Однако нашлись и те, кто считает, что значение может быть позитивным. «Может, это предложение руки и сердца: ты мой идеальный улов, давай сохраним наше счастье!»