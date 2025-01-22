МИЛОЕ ФОТО Сильная женщина! Эстонская певица ждет четвертого ребенка

Певица Ленна Куурмаа поделилась с подписчиками в Instagram фото, на котором виден округлившийся животик. Под постом за считанные минуты появилось множество поздравлений. Фото Ленна скромно подписала: «+1».

Певица Ленна Куурмаа и ее спутник жизни Лаури Мяэсепп поженились летом 2021 года.

Слухи об отношениях Ленны и Лаури начали распространяться в 2018 году. В начале 2019 года пара обручилась, а осенью 2020 года у них родился сын.

В семье пары также растут две дочери Ленны от предыдущих отношений.