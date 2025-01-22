«Пахнет потрясающе». Роберт Паттинсон рассказал о своей 10-месячной дочери

«Раньше люди мне говорили: «Как тебе может не нравиться запах младенцев?» Но я думаю, что они просто нюхали детскую присыпку. А потом у меня родился ребенок, и я подумал: «Мой ребенок пахнет невероятно». Я могу узнать ее по запаху - она не пахнет так, как другие дети», - рассказал актер.

Недавно Паттинсон посетил показ новой коллекции Dior Homme в Париже, где рассказал журналистам о том, как отцовство изменило его жизнь. «Рождение ребенка заставляет чувствовать себя одновременно старым и молодым. Ей всего три месяца, но я уже вижу ее личность. Это удивительно», - заявил актер. Он отметил, что смог прилететь в Париж лишь на день, так как спешил вернуться к малышке.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. В декабре прошлого года пара обручилась, а в марте у них родился первенец. В канун минувшего Нового года, по данным прессы, они тайно поженились. Несмотря на внимание публики, Роберт и 33-летняя Сьюки стараются защищать свою личную жизнь и пока не раскрывают имя дочери и скрывают ее лицо.