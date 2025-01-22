Сразу перестал улыбаться: фанаты гадают, что Бэррон Трамп мог сказать Байдену на инаугурации

У Бэррона Трампа состоялся короткий разговор с бывшим президентом Джо Байденом во время инаугурации его отца, и пользователи социальных сетей очень хотят узнать, что именно между ними произошло. Так как после короткого рукопожатия во время которого Бэррон что-то шепнул на ухо Байдену, тот перестал улыбаться. Об этом пишет Daily Mail.

18-летний студент Нью-Йоркского университета присоединился к своей матери Мелании Трамп и старшим единокровным братьям и сестрам на инаугурации президента Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне, округ Колумбия.

После того, как Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США, его сын Бэррон был замечен пожимающим руки Джо Байдену, а также прощающемуся с вице-президентом Камалой Харрис в Ротонде Капитолия США.

Теперь видеоролик в TikTok, демонстрирующий короткую беседу Бэррона с 82-летним Джо Байденом стал вирусным.

В клипе видно, как Бэррон схватил Байдена за руку, а затем наклонился и, казалось, что-то прошептал ему на ухо.

Хотя до общения с Бэрроном на лице Джо сияла улыбка, после того как сын Трампа сделал свой загадочный комментарий, счастливое выражение лица Байдена изменилось и он помрачнел.

Теперь пользователи соцсетей гадают, что же именно Бэррон шепнул на ухо президенту, который покинул Белый дом.