Бэррон разговаривал с Байденом во время инаугурации его отца. Юноша пожал 46-му президенту руку и что-то прошептал на ухо, после чего тот изменился в лице, пишет Фокус.
Сразу перестал улыбаться: фанаты гадают, что Бэррон Трамп мог сказать Байдену на инаугурации
У Бэррона Трампа состоялся короткий разговор с бывшим президентом Джо Байденом во время инаугурации его отца, и пользователи социальных сетей очень хотят узнать, что именно между ними произошло. Так как после короткого рукопожатия во время которого Бэррон что-то шепнул на ухо Байдену, тот перестал улыбаться. Об этом пишет Daily Mail.
18-летний студент Нью-Йоркского университета присоединился к своей матери Мелании Трамп и старшим единокровным братьям и сестрам на инаугурации президента Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне, округ Колумбия.
После того, как Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США, его сын Бэррон был замечен пожимающим руки Джо Байдену, а также прощающемуся с вице-президентом Камалой Харрис в Ротонде Капитолия США.
Теперь видеоролик в TikTok, демонстрирующий короткую беседу Бэррона с 82-летним Джо Байденом стал вирусным.
В клипе видно, как Бэррон схватил Байдена за руку, а затем наклонился и, казалось, что-то прошептал ему на ухо.
Хотя до общения с Бэрроном на лице Джо сияла улыбка, после того как сын Трампа сделал свой загадочный комментарий, счастливое выражение лица Байдена изменилось и он помрачнел.
Теперь пользователи соцсетей гадают, что же именно Бэррон шепнул на ухо президенту, который покинул Белый дом.
На TikTok, где видео набрало более 500 000 просмотров, некоторые пользователи в разделе комментариев высказывали свои предположения о том, что Бэррон мог сказать Байдену, что заставило его принять столь мрачное выражение лица.
Похоже, он сказал: «Тебе конец", лол», - пошутил один из пользователей.
«Ты забыл извиниться», - предположил другой комментатор.
Третий пользователь написал: «Не знаю, что он сказал, но я готов поспорить, что хочу видеть это на футболке».
Однако другие утверждали, что на самом деле Бэррон наклонился, чтобы поговорить с Харрис, а не шептал что-то на ухо Байдену.
Вирусное видео появилось после того, как Бэррона Трампа похвалили за то, что он вел себя, как «истинный джентльмен», когда пожал руки политическим оппонентам своего отца: Камале Харрис и Джо Байдену.
На инаугурации Дональда Трампа Бэррон Трамп вел себя сдержанно, но все равно привлек всеобщее внимание. Так как ранее он крайне редко появлялся на официальных фото.