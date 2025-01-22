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ВИДЕО Цукерберг засмотрелся на декольте невесты Безоса на инаугурации Трампа

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Цукерберг и невеста Безоса на инаугурации Трампа
Цукерберг и невеста Безоса на инаугурации Трампа Фото: CNP/AdMedia/SIPA

Смешной момент попал на видео.

Миллиардера и основателя Facebook Марка Цукерберга заметили на инаугурации президента Дональда Трампа за разглядыванием декольте бывшей ведущей новостей и невесты основателя Amazon Джеффа Безоса, пишет New York Post.

В сети стало распространяться видео, на котором Цукерберг мельком взглянул на откровенное декольте 55-летней Лорен Санчес, сидя рядом с ней в ротонде Капитолия перед церемонией приведения Трампа к присяге. При этом по другую сторону от Цукерберга сидела его жена Присцилла Чан.

Цукерберг с женой на инаугурации Трампа.
Цукерберг с женой на инаугурации Трампа. Фото: Chip Somodevilla / POOL

Санчес, которая помолвлена ​​с миллиардером Безосом, произвела фурор, появившись на мероприятии в обтягивающем белом блейзере. Как пишут журналисты, в отличие от сногсшибательного наряда Санчес, супруга Цукерберга выбрала светлый кардиган, застегнутый на все пуговицы.

Своим вниманием к журналистке создатель Facebook продемонстрировал, что он «все-таки человек», а не робот или рептилоид, шутят теперь пользователи соцсетей.

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