ВИДЕО Цукерберг засмотрелся на декольте невесты Безоса на инаугурации Трампа

Миллиардера и основателя Facebook Марка Цукерберга заметили на инаугурации президента Дональда Трампа за разглядыванием декольте бывшей ведущей новостей и невесты основателя Amazon Джеффа Безоса, пишет New York Post.

В сети стало распространяться видео, на котором Цукерберг мельком взглянул на откровенное декольте 55-летней Лорен Санчес, сидя рядом с ней в ротонде Капитолия перед церемонией приведения Трампа к присяге. При этом по другую сторону от Цукерберга сидела его жена Присцилла Чан.

Цукерберг с женой на инаугурации Трампа. Фото: Chip Somodevilla / POOL

Санчес, которая помолвлена ​​с миллиардером Безосом, произвела фурор, появившись на мероприятии в обтягивающем белом блейзере. Как пишут журналисты, в отличие от сногсшибательного наряда Санчес, супруга Цукерберга выбрала светлый кардиган, застегнутый на все пуговицы.

Своим вниманием к журналистке создатель Facebook продемонстрировал, что он «все-таки человек», а не робот или рептилоид, шутят теперь пользователи соцсетей.