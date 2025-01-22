Тепло и уютно: названы четыре города Европы, где дождь отдыху не помеха

В то же время, опытный эксперт по путешествиям Сара Маршалл в своем материале для The Independent назвала четыре уютных города Европы, где дождь совсем не испортит ваш отдых.

«Вполне возможно наслаждаться отдыхом, когда небо унылое и серое. В зимние месяцы, когда дни короче, многие города Европы продолжают сиять. На самом деле, некоторые из них даже более привлекательны. Устраивайтесь поудобнее в уютных пабах и кафе или исследуйте прекрасные музеи, не испытывая гнетущего чувства вины за то, что вы не находитесь на открытом воздухе», – пишет Сара.

Амстердам, Нидерланды

Путешественница отмечает, что даже в самые пасмурные яркие дни огни мерцают вдоль многочисленных каналов, пересекающих голландскую столицу.

«Укутайтесь в теплое пальто, чтобы прогуляться по берегам, или запрыгните в крытую лодку и прокатитесь по живописным местам. Когда холод станет невыносимым, найдите утешение в одном из исторических "коричневых кафе" города, названных так из-за их деревянных, тускло освещенных интерьеров. Эти исторические пабы подают местное пиво, открыты до часу ночи и воплощают gezelligheid - голландский эквивалент hygge», – говорит она.