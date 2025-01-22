МИЛОЕ ФОТО Неожиданный гость посетил порт Виртсу: он в списке пассажиров?

Вечером 20 января в порт на острове Сааремаа пришел неожиданный гость - лис по имени Рейн. Местные жители говорят, что этот зверек развлекает людей в этом порту далеко не в первый раз.
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На странице Visit Saaremaa появился пост с милым кадром, на котором видно лису. Животное, по всей видимости, пришло посмотреть, что происходит в порту. На странице также написали, что Praamid.ee рекомендует приезжать в порт как минимум за 15 минут до отправления парома. «Если приедешь заранее, сможешь немного подождать отправления парома. Как вчера вечером лис Рейн», - шутливо описали они забавный случай.