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МИЛОЕ ФОТО Неожиданный гость посетил порт Виртсу: он в списке пассажиров?

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Фото статьи
Фото: Visit Saaremaa

Вечером 20 января в порт на острове Сааремаа пришел неожиданный гость - лис по имени Рейн. Местные жители говорят, что этот зверек развлекает людей в этом порту далеко не в первый раз.

На странице Visit Saaremaa появился пост с милым кадром, на котором видно лису. Животное, по всей видимости, пришло посмотреть, что происходит в порту. На странице также написали, что Praamid.ee рекомендует приезжать в порт как минимум за 15 минут до отправления парома. «Если приедешь заранее, сможешь немного подождать отправления парома. Как вчера вечером лис Рейн», - шутливо описали они забавный случай.

В Facebook на пост уже отреагировали 2700 человек, оставив множество положительных комментариев. Люди подшучивают и отмечают, что лис в этом месте – не такая уж редкость. Этот лис, оказывается, уже давно стал частым гостем порта.

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