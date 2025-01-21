ГАЛЕРЕЯ Элина Нечаева осуществила свою заветную мечту!

С 10 по 12 января в рамках проекта о личностном развитии Future Human на сцену вышли ведущие специалисты в своей области, которые поделились с участниками знаниями, практическими навыками и вдохновением для успешной адаптации в стремительно меняющемся и технологически ориентированном мире.

Среди выступающих были один из самых популярных экспертов по личностному развитию в мире Джей Шетти, чей подкаст On Purpose вдохновил миллионы людей, основатель Mindvalley Вишен Лакьяни, создатель самого популярного в Европе подкаста The Diary of a CEO Стивен Бартлетт и биохакер Дэйв Эспри.

Грандиозное событие о личностном развитии Future Human в Дубае. Фото: Mindvalley

На культовой сцене Al Wasl Plaza (Dome) выступила Элина Нечаева, а также танцевальная группа Urban Verbunk под руководством ее супруга Ахмеда Муссы, которая представила зрелищное и мощное шоу.

«Пять лет назад я стояла под величественным куполом городка Dubai Expo после выступления на большой фестивальной сцене с венгерскими музыкантами и представляла, как пою на этой магической сцене. Mindvalley исполнила мою мечту, и у меня была честь впервые исполнить мой новый сингл с будущего альбома, который называется Unistused («Мечты» - ред.), а также известные композиции из моего репертуара. Это грандиозное событие действительно потрясло меня», - поделилась Нечаева.

Грандиозное событие о личностном развитии Future Human в Дубае. Фото: Mindvalley

Future Human - это проект, созданный глобально признанной образовательной платформой Mindvalley, реализация которого была осуществлена командой, базирующейся в Эстонии. Отдел по организации мероприятий Mindvalley находится в креативном городке Теллискиви в Таллинне.

Событие было организовано в сотрудничестве с Министерством экономики и туризма ОАЭ, а в его проведении приняли участие более 20 жителей Эстонии, включая команду Mindvalley, а также партнеры, такие как Miltton Events, видеопроизводственная компания Stillframe OÜ и местные фотографы Карен Хярмс и Мардо Мяннимяги.

Среди публики на мероприятии были инвестор и телеведущая Кэтри Теллер, певица Лаура Пыльдвере, предпринимательница Мари Мартин и другие. Смотрите фотографии в галерее!

Грандиозное событие о личностном развитии Future Human в Дубае. Фото: Mindvalley