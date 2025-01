ГАЛЕРЕЯ Элина Нечаева осуществила свою заветную мечту!

Среди выступающих были один из самых популярных экспертов по личностному развитию в мире Джей Шетти, чей подкаст On Purpose вдохновил миллионы людей, основатель Mindvalley Вишен Лакьяни, создатель самого популярного в Европе подкаста The Diary of a CEO Стивен Бартлетт и биохакер Дэйв Эспри.