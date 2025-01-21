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Житель Эстонии, пострадавший в результате несчастного случая на производстве: «Тогда я подумал, что умру»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Kaader ETV saatest

17 лет назад Роберт Рейсман получил тяжелую травму на рабочем месте. «Первый человек, который пришел на помощь, потерял сознание», - рассказывает Роберт о том роковом дне.

36-летний Роберт Рейсман в течение многих лет вел аккаунт в X (бывший Twitter) под ником Keskaja Inimene и стал достаточно известным. В эфире передачи Ringvaade Роберт рассказывал не о своей популярности в соцсетях, а о несчастном случае на работе, который произошел 17 лет назад и едва не стоил ему жизни.

На тот момент Роберт устроился помощником производственного оператора на крупнейшую лесопилку в странах Балтии. «Это была самая низкая должность на производстве, и я временно заменял одного из операторов у линии», - вспоминал Роберт. «По линии двигались доски и брусья. Я увидел, что одна доска лежало криво».

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