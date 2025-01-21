17 лет назад Роберт Рейсман получил тяжелую травму на рабочем месте. «Первый человек, который пришел на помощь, потерял сознание», - рассказывает Роберт о том роковом дне.
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Житель Эстонии, пострадавший в результате несчастного случая на производстве: «Тогда я подумал, что умру»
36-летний Роберт Рейсман в течение многих лет вел аккаунт в X (бывший Twitter) под ником Keskaja Inimene и стал достаточно известным. В эфире передачи Ringvaade Роберт рассказывал не о своей популярности в соцсетях, а о несчастном случае на работе, который произошел 17 лет назад и едва не стоил ему жизни.