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Сбои в работе Swedbank: «Пока еще рано говорить, что стало причиной»

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Фото статьи
Фото: Peeter Langovits / Postimees

Около пяти часов вечера в редакцию поступило письмо от читателей, которые рассказали о сбое в работе приложения Swedbank. «Сайт и услуги уже долгое время не работают!» - написали обеспокоенные жители Эстонии.

Примерно в это же время были недоступны как приложение, так и сайт. «Интернет-банк Swedbank не работает», - сообщили в редакцию около пяти часов вечера.

К счастью, проблема была решена довольно быстро.

Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв сообщил, что в системе банка произошел краткосрочный сбой, который оперативно устранили.

«Пока еще рано говорить, что стало причиной сбоя. Мы приносим извинения клиентам, которых это затронуло», - заявил Кырв.

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