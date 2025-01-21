Сбои в работе Swedbank: «Пока еще рано говорить, что стало причиной»

Примерно в это же время были недоступны как приложение, так и сайт. «Интернет-банк Swedbank не работает», - сообщили в редакцию около пяти часов вечера.

К счастью, проблема была решена довольно быстро.

Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв сообщил, что в системе банка произошел краткосрочный сбой, который оперативно устранили.

«Пока еще рано говорить, что стало причиной сбоя. Мы приносим извинения клиентам, которых это затронуло», - заявил Кырв.