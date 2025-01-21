Анну Седокову опросили по делу о суициде Яниса Тиммы

Долгое время считалось, что Анна Седокова не принимает участие в следственных мероприятиях, но, оказалось, это не так. Экс-солистку группы «ВИА Гра» опросили в качестве свидетеля. Это не может считаться официальным допросом - такую информацию предоставил криминалист Михаил Игнатов, отметивший, что подозревать певицу пока не в чем.

«Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее взяли объяснения. Это совершенно разные вещи», - сказал Игнатов.

Он также отметил, что для доказательства причастности к самоубийству нужны документы и реальная информация - именно поэтому телефоны Яниса сейчас проверяют следственные органы. Поиски могут занять несколько месяцев.

«Проверяется вся переписка Тиммы, опрашиваются люди, которые контактировали с ним перед трагедией в тот день. То есть ведется большая работа, о результатах говорить преждевременно. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства», - сообщил Игнатов.

Отметим, что Анна Седокова после трагедии ушла в тень и перестала выходить на связь. Источники сообщают, что певица в январе якобы слетала в Майами, чтобы разобраться с финансовыми делами Яниса. Ходит слух, что после сорока дней со смерти бывшего мужа она может дать большое интервью и многое рассказать.