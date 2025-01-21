Прошло уже больше месяца со смерти Яниса Тиммы. В Риге, куда перевезли тело баскетболиста, в конце декабря состоялась церемония прощания. Но захоронить тело спортсмена все еще не удалось, так как со стороны Латвии инициировали расследование инцидента. Родственники считают, что это не могло быть самоубийство.
Анну Седокову опросили по делу о суициде Яниса Тиммы
Долгое время считалось, что Анна Седокова не принимает участие в следственных мероприятиях, но, оказалось, это не так. Экс-солистку группы «ВИА Гра» опросили в качестве свидетеля. Это не может считаться официальным допросом - такую информацию предоставил криминалист Михаил Игнатов, отметивший, что подозревать певицу пока не в чем.
«Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее взяли объяснения. Это совершенно разные вещи», - сказал Игнатов.
Он также отметил, что для доказательства причастности к самоубийству нужны документы и реальная информация - именно поэтому телефоны Яниса сейчас проверяют следственные органы. Поиски могут занять несколько месяцев.
«Проверяется вся переписка Тиммы, опрашиваются люди, которые контактировали с ним перед трагедией в тот день. То есть ведется большая работа, о результатах говорить преждевременно. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства», - сообщил Игнатов.
Отметим, что Анна Седокова после трагедии ушла в тень и перестала выходить на связь. Источники сообщают, что певица в январе якобы слетала в Майами, чтобы разобраться с финансовыми делами Яниса. Ходит слух, что после сорока дней со смерти бывшего мужа она может дать большое интервью и многое рассказать.