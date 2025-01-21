Президент Алар Карис внес важное изменение в празднование Дня независимости

«Да, конечно, это порадовало, но в то же время стало неожиданностью, потому что я была уверена, что если президент в прошлом году принял такое решение, то и в этом году поступит так же», - размышляла на прошлой неделе член Рийгикогу Эстер Карузе, которая в этом году получила приглашение на президентский прием.